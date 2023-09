Nel favoloso mondo dei Ferragnez tutto è "bellissimo"

«È passato un anno dalle ultime riprese, Leone e Vittoria sono cresciuti tantissimo». Incredibile, due figli di 5 e 2 anni in un anno sono cresciuti tantissimo. Vanno già all'università, sono bambini prodigio? No, sono i figli dei Ferragnez, seconda stagione, che dovete tutti vedere su Amazon, perché è bellissima. Perché se i figli in un anno sono cresciuti tantissimo, i genitori sembrano avere cinque anni. Però sono furbi. O forse è stupida la società. In ogni caso: «Amore che fai?». «Amore perché piangi?». «Amore che pensi?». «Amore devi essere forte». «Amo?» «Amo?».

C'è il dramma dell'operazione di Fedez al pancreas (tutto bene, per fortuna), con la troupe che riprende dall'inizio alla fine, «amore, tranquillo», «amore forza», e appena uscito «sono felice, rivedrò i miei bambini» e arriva Chiara col telefonino «guardate il papà, amoreeeeeeee». Non si può parlarne male, dei Ferragnez, perché piacciono alla gente, perché tutti quando hanno una malattia possono andare in una clinica privata con una troupe che li riprende, e si identificano. È una stile di vita semplice, di sinistra.

Milano è così patinata e linda che sembra New York, tant'è che quando vanno a New York sembra non si siano mossi dal loro nido dorato a Citylife, si capisce solo perché c'è la Statua della libertà, non può essere Milano. «Amore partiamo?». «Sì, partiamo, sarà un'esperienza diversa, amore». Limousine, «brainstorming» con un «brain» ricoperto di lustrini, «sto bene amore?». «Quel vestito ti sta benissimo amore». Invitati al Met Gala 2023, sono emozionatissimi. Chiara la descrive così: «È stata una serata bellissima, bellissimo farlo insieme, specie dopo gli eventi passati». È tutto bellissimo, altri termini non ne conoscono.

I problemi della vita dei Ferragnez sono tanti. «Non possiamo tenere tutto sotto controllo». Eh no. Infatti fanno terapia di coppia, «perché dovete diventare i migliori, non solo come esseri umani ma come coppia». Perché come esseri umani lo sono già, e abbiamo le prove: c'è tutta una parte dedicata a Sanremo e al fatto che Chiara ha deciso di dare il suo cachet in beneficenza, contro la violenza sulle donne. Una grande rinuncia, ma considerando che la Rai la paghiamo noi, abbiamo fatto beneficenza anche noi, anziché farla a Chiara. È bellissimo.

Un piccolo passo per una Ferragni ma un grande passo per l'umanità, non proprio come Bill Gates che sta usando il 99% del suo patrimonio per aiutare l'Africa ma siamo sulla buona strada. Lastricata di brillanti come il crocifisso che Chiara porta al collo. A Portofino ci vanno per passare un weekend romantico. Com'è Portofino? «È bellissimo». Brindisi al tramonto, Fedez vuole dirle una cosa romantica, cosa le dice? «Ti amo». Lì devo dire che mi sono commosso, perché, dicono, finalmente hanno trovato un momento per loro. Come una coppia di medici che non incontra mai perché lui fa il turno di giorno e lei di notte. Il terapista di coppia: «Dovete muovervi in senso positivo per la bellezza della vita, per un ti voglio bene papà o un ti voglio bene mamma». Perle di saggezza. Perle di quale gioiello non me lo ricordo, scusate.

Devo dire che Fedez mi era rimasto simpatico per delle sue dichiarazioni sulle famiglie gay, sui diritti civili, e un giorno l'ho chiamato per farci due chiacchiere. Alla fine gli ho detto: «Guarda, ti mando qualche mio libro, ci sono idee che potrebbero servirti anziché servire alla sinistra col caviale. Il problema è la mancanza di liberalismo». Le mie opere non le mando mai a nessuno, ma ho pensato: hai visto mai, visti i follower che ha. Mica per farmi citare, ma per fargli prendere delle posizioni più argomentate. «Richiamami tu perché io non ti richiamo». «Certo». Mai più sentito. Poi guardando la serie ho capito: non c'è un libro, quelli che ci sono intonsi, come quelli che trovi nelle librerie dell'Ikea, arredamento: tutti Adelphi in fila, Einaudi in fila, devono averli comprati a blocchi. In realtà una volta Chiara come influencer pubblicizzò un romanzo, non una borsa Fendi, non un abito di Valentino, ma un romanzo, quello della mamma. Indovinate cosa disse? «È bellissimo» (Mi sono ricordato anche che Fedez è un cantante, e gli chiesi: «Cosa ne pensi di Freddie Mercury?». «Mah insomma come tutti aveva pregi e difetti», e io clic).

Come coppia, tornando ai Ferragnez, ci sono degli screzi, tipo una diretta Instagram con Fedez ubriaco e Chiara che è rimasta ferita. A volte lui non si sente compreso. Per dire nell'ultima puntata Fedez va a prendere i bambini a scuola con una bicicletta che ha davanti due sedili tipo divano, e si lamenta di quanto sia faticoso. Lei adesso si sente più capita da lui, lui anche da lei, e questo dovrebbe rendere il mondo un posto più bello.