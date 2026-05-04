Nel mondo o nelle profondità marine ma sempre con un impatto urban

La collezione Caribe di Philip Watch esalta il mix tra mood sportivo e adattamento urban.

Punta di diamante è, quest'anno, il nuovo Caribe Diving, ispirato dal Teknodiver Chronograph degli anni '90, in particolare, per la grafica e le cromie sul quadrante nero, stampato con discreto motivo a onde, con impostazione verticale dei contatori, scala tachimetrica periferica, datario a finestrella al 3 (a cui, la versione moderna aggiunge quella del giorno della settimana) e sfere tipo Mercedes luminescenti, così come gl'indici obus applicati; più specificamente, la scala del contatore dei minuti crono, al 12, si distribuisce su archi di dieci minuti in bianco, blu e giallo, mentre quella delle ore crono, al 6, colora di blu il lato destro. La cassa in acciaio di questo Caribe Diving, limitato a 150 esemplari, da 42 mm, a finitura satinata, è completata da corona e fondello chiusi a vite, valvola per l'elio, ghiera girevole unidirezionale con anello graduato in ceramica nera e vetro zaffiro antiriflesso.

Impermeabile fino a 20 atmosfere, l'orologio, come anticipato, è certificato Cronometro dal COSC riguardo il calibro automatico Sellita SW500, per un range di precisione pari a -4/+6 secondi al giorno (risultato finale di test rigorosi, svolti per un periodo di 12-20 giorni consecutivi), nel contesto di un'autonomia di 62 ore. Ulteriore aggiornamento ha riguardato la linea Caribe Sport, un GMT lanciato anch'esso in serie limitata a 500 pezzi.

All'interno della cassa in acciaio, da 42 mm, pulsa il calibro automatico Sellita SW330-2, dall'autonomia di 56 ore. Impermeabile fino a 10 atmosfere, con fondello e corona serrati a vite, prevede una lunetta girevole bidirezionale bicolore, ad accogliere la scala 24 ore, in nero (fascia notturna) e verde (fascia diurna).

Tonalità quest'ultima, adottata sul quadrante, con datario al 3 sottolineato da una lente d'ingrandimento -, indici geometrici applicati e luminescenti, allo stesso modo delle sfere tipo Dauphine, accompagnate da quella, a punta di freccia, relativa al secondo fuso e riferita alla scala 24 ore.