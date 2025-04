"Nel sorriso di ogni bambino rivive quello di mia sorella"

Ascolta ora 00:00 00:00

«La nostra Fondazione Francesca Rava, nata nel 2000 e dedicata a mia sorella, compie 25 anni. Dall'inizio in poi, la motivazione di aiutare il prossimo è rimasta sempre la stessa, così come l'amore e la responsabilità con i quali portiamo avanti tanti progetti. Noi vogliamo sempre guardare avanti, alla ricerca di nuove persone da aiutare, ma ci riempie di felicità ripensare ai numerosi progetti messi in piedi e alle tante vite salvate. Lo sottolineo, come giusto ringraziamento a tutti quei donatori e volontari che hanno creduto, con entusiasmo, alle nostre iniziative, in questi anni. Abbiamo fatto la differenza, con progetti concreti e trasparenti, nella vita di tanti bambini, donne, persone in difficoltà ed è quello che ci dà la forza per continuare, come minimo, per altri 25 anni ancora». A parlare è Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava, in memoria della sorella, scomparsa nel 1999. In Italia, rappresenta NPH Nuestros Pequeños Hermanos, organizzazione umanitaria che salva i bambini orfani e abbandonati e la Fondazione St.Luc, che realizza progetti di aiuto sanitario, formazione professionale e sviluppo economico e sociale in Haiti. Sempre perseguendo, ogni giorno, la sua mission: aiutare l'infanzia e l'adolescenza, in condizioni di disagio, in ogni parte del mondo. Così come le donne fragili, le mamme e i nuclei familiari, oltre ad intervenire nelle emergenze. La Fondazione ha a cuore i bimbi, tramite adozioni a distanza, progetti, sensibilizzazione sui diritti dei minori. I principali settori in cui opera sono l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'accoglienza ai bambini orfani, abbandonati o in disperato bisogno, con risposte immediate e programmi di empowerment a medio-lungo termine. La Fondazione Rava sostiene l'ospedale pediatrico NHP SaintDamien, in Haiti, che assiste, ogni anno, 80mila piccoli pazienti, dotato di un reparto di chirurgia, un reparto di terapia intensiva, un reparto maternità e neonatologia intensiva d'eccellenza, un centro per la cura dei tumori infantili. In Italia, la Fondazione opera con grande amore come con l'iniziativa «In Farmacia per i bambini» che ha raccolto oltre 2 milioni di farmaci pediatrici da banco e di prodotti per l'infanzia. Per contrastare l'abbandono neonatale e l'infanticidio, la Fondazione sostiene il progetto nazionale «ninna ho», realizzato insieme al Network KPMG. «Ci prendiamo cura di te» aiuta bambini e ragazzi ad accedere a visite specialistiche non coperte dal SSN o che hanno dei tempi di attesa molto elevati. «Palla al Centro», invece, promuove il benessere dei minori e giovani adulti entrati nel circuito penale attraverso attività formative ed educative. Con il progetto «Le Borse del Cuore», la Fondazione Rava sostiene concretamente i giovani tra i 14 e i 22 anni (circa), in NEET (Not in Education, Employment or Training) o che stanno affrontando un momento particolare della loro vita, aiutandoli nel reinserimento sociale.

Sono solo alcune delle tante iniziative della Fondazione Rava. Tutto questo bene ha un costo e ognuno di noi può contribuire donando il proprio 5x1000 alla Fondazione Francesca Rava, indicando il Codice Fiscale 97264070158.