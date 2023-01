Nella clinica "senza tempo" per imparare a invecchiare

Prolungare il più possibile la vita sana dei cittadini e fare in modo, allo stesso tempo, che il loro benessere e la qualità dell'esistenza si mantengano a livelli molto alti. Sono gli obiettivi dichiarati della prima clinica della longevità al mondo. La struttura è stata inaugurata a Singapore, all'interno dell'Alexandra Hospital. Lo scopo è contrastare il rapido invecchiamento della popolazione, che colpisce anche l'isola del Sud-Est asiatico.

Se infatti è vero che, secondo le previsioni, entro il 2050 le persone anziane presenti sulla Terra raggiungeranno la cifra record di 2,1 miliardi di individui, è quantomai urgente trovare soluzioni che permettano loro di mantenere uno stato di salute ottimale. La clinica mette quindi a disposizione interventi all'avanguardia, strategie innovative e funzionalità hi-tech, avvalendosi di esperti internazionali e locali specializzati proprio sul tema della longevità. Il lavoro all'interno di questo ospedale così speciale viene strutturato con piani personalizzati al fine di rallentare l'invecchiamento e l'insorgere di malattie legate all'età, con gli interessati che vengono affiancati con consigli sul tipo di attività fisica da svolgere e di dieta ad hoc da seguire. Gli specialisti sottopongono i pazienti a screening molto articolati. Attraverso una serie di esami del sangue, e di test per controllare le articolazioni, la funzionalità polmonare, lo stato del cuore e di altri organi vitali, viene misurata l'età biologica dei pazienti. In modo da proporre loro soluzioni su misura per mantenere al meglio il proprio stato di salute.

In una recente intervista al quotidiano «The Straits Times», Andrea Maier, co-direttore del National university health system Center for healthy Longevity, ha spiegato tutte le novità di questo progetto avveniristico. «Si tratta della prima clinica ambulatoriale finanziata con fondi pubblici in medicina della longevità a Singapore e forse nel mondo». Maier, presidente fondatore dell'International longevity medicine society, appena istituita, prosegue: «L'invecchiamento segue una traiettoria, con un declino che si verifica dal ventesimo al trentesimo compleanno. Tale traiettoria può essere misurata, come viene misurato il peso e l'altezza di una persona». E questa misurazione personalizzata permette di mettere a punto la routine perfetta per contrastare gli effetti più negativi dell'avanzare dell'età biologica. Ma l'esperto avverte anche che «oltre alla longevità bisognerebbe preoccuparsi di come alzare la soglia della natalità».

In Italia servirebbero per esempio incentivi, sostegni alle famiglie e maggiori sicurezze per fare in modo che il mondo non sia destinato a invecchiare sempre più in fretta a scapito delle nuove generazioni.