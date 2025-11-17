"Nero9 Milano", il tempio della carne cotta sui carboni ardenti

È uno di quei luoghi dove non ci capiti per caso. Vuole essere scelto e, prima ancora, fisicamente cercato in una Brera più defilata. È una piccola porta su via Anfiteatro quella di Nero9, un nome che evoca un principio, un luogo dove la carne non si serve, si celebra. Se qui infatti la regina è la carne, quella rossa, che proviene da pascoli selezionati dove sia garantito il benessere dell'animale e la sua alimentazione (solo erba dei prati), con una frollatura dry aged, a secco, 30 giorni almeno, perchè solo così, spiegano, è garantita la morbidezza, il sapore e la digeribilità, ecco, qui, la cottura avviene sulle braci, solo carbone nero, legna di quercia o acero non lavorata da prodotti chimici. Definire Nero9 un ristorante di carne, quindi è semplicemente riduttivo. Ogni taglio è una narrazione, affidata a Donatella Izzo, artista, anima del luogo nonchè moglie di Marco Parente, l'uomo della brace, mente e mao della cucina. Hanno progettato questo spazio insieme, otto anni fa. Fin dal 2017, quando Nero9 ha aperto i battenti, sceglie solo materie prima di altissimo livello - Piemontese Italiana, la Manzetta Polacca, l'Angus spagnolo, la Charra locale, ma anche carni speciali come la Selezione Nero9 non per razza, ma per equilibrio fra marezzatura e personalità del sapore. Il menu è pensato come un percorso: taglieri di formaggi artigianali, carpacci affumicati, il midollo alla brace, tartare condite. Poi, lei: Fiorentina, Costata, Tomahawk.

E "loro", pezzi speciali come la picanha di giovenca piemontese, come un prosciutto crudo tagliato a fette, o l'impareggiabile Roast Beef di filetto, non sempre in menu che da solo vale la visita. E se resta lo spazio per il dolce? Sempre il carpaccio ma di cioccolato fondente con caramello salato.