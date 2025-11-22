Neve su cime e hinterland. Sarà un weekend sotto zero

É arrivato l'inverno e dall'Oltrepo alla Valtellina, dalla Bergamasca alla zona del Comasco e nell'hinterland ieri sono caduti i primi fiocchi di neve sulla Lombardia e sulla città. Tutta la regione è interessata in queste ore da una massa d'aria molto fredda di origine artica, che ha portato deboli nevicate anche a quote basse. Un temporaneo e veloce miglioramento e atteso per la giornata di oggi, seguito da un nuovo peggioramento che riporterà deboli precipitazioni da lunedi. Un vento moderato da nord sulle Alpi Retiche accentuerà la sensazione di freddo. Temperature in pianura vicine agli 0 degC, massime intorno a +8/+9 degC.

Domenica le nubi torneranno ad aumentare per l'avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, in quella che sarà probabilmente anche la giornata più fredda. In pianura, durante la notte e al primo mattino, le temperature scenderanno diffusamente sotto gli 0 gradi, raggiungendo in qualche caso i -3 o i -4 durante il giorno i valori massimi si attesteranno tra i +4 e i +6 . Freddo ancora più accentuato sulle Alpi. A quote intorno ai mille si toccheranno valori minimi fino a -6 mentre durante il giorno le massime si fermeranno intorno agli 0 Nelle localita di gara olimpiche di Bormio e Livigno si toccheranno valori minimi rispettivamente fino a -10 e -16. L'instabilita si accentuera con l'insediamento di un'ampia zona di bassa pressione sull'Europa Centrale. Tra lunedi 24 e mercoledi 26 sono attese due nuove deboli perturbazioni che coinvolgeranno la Lombardia.

Saranno quindi probabili piogge e nevicate, quest'ultime possibili anche a quote basse. Le temperature, seppure in lieve aumento, si manterranno su valori invernali e in generale inferiori alle medie climatiche del periodo.