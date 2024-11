"Noi non facciamo sconti. Si compra troppo e si butta tutto in fretta"

Ascolta ora 00:00 00:00

Quest'anno non solo (come sempre) non faranno il Black Friday, anzi, come dicono loro, offrono lo 0% di sconto. Ma hanno promosso una vera contro-campagna, con un video girato nel deserto di Atacama, in Cile, la più grande discarica abusiva di abiti al mondo, 40 mila tonnellate di fast fashion usato e invenduto scaricate per migliaia di chilometri quadrati. Javier Goyeneche, è fondatore e presidente di Ecoalf, brand di abbigliamento che della sostenibilità ne ha fatto una filosofia da indossare. E da non gettare. A Milano due anni fa hanno aperto uno dei loro 9 negozi monomarca. Nel mondo sono 1100 i punti vendita dal Giappone a Bilbao (l'ultimo), pronti a sbarcare per la prima volta in America, a Los Angeles.

«Non abbiamo mai fatto il Black Friday, non facciamo promozioni in generale - spiega Javier in città per un convegno sulla sostenibilità - Perché crediamo che in questi periodi la gente compra troppo, anche quello che non è necessario». La sua battaglia parte proprio da quest'idea: le promozioni, specie durante il Black Friday, sono un invito ad acquisti fatti senza pensare, una gran corsa ad arraffare quello che poi, per lo più, non serve. Conseguenza? «I brand realizzano prodotti di qualità minore per avere un margine maggiore. Qualità minore che diventa subito spazzatura che buttiamo via più rapidamente», dice. La sua battaglia di invertire questo circolo vizioso, non trova tanti seguaci. «Qualche anno fa in Corte Inglés, la Rinascente spagnola, dove siamo presenti in 50 shop, ero l'unico a non fare sconti. Mi dissero che dovevo adeguarmi e fare le promozioni. Bene. Noi dicevamo ai clienti che Ecoalf non faceva lo sconto ma che avevano da parte di Corte Inglés la riduzione sul prezzo del 20%. Sa in quanti alla fine ce lo hanno chiesto? Solo in 4, il resto ha comprato tutto a prezzo pieno. Perchè chi entra da noi compra il prodotto e la filosofia». Ecoalf fa solo i tradizionali saldi, a gennaio e in estate con quello che resta dalle collezioni. Il video che si intitola «Dalla realtà all'azione», uscirà lunedì 25 novembre prossimo ed è stato realizzato da Stella Banderas, figlia dell'attore Antonio Banderas e Melanie Griffith proprio lì, nel deserto di Atacama, in mezzo a montagne di abiti gettati «con centinaia di container che arrivano da tutto il mondo». Abiti pieni di fibre sintetiche miste - dicono nel video - che non possono essere riciclati e rimarranno nel deserto per secoli».

L'invito quindi con la voce narrante del presidente di Ecoalf, parte proprio in questi giorni del Black Friday con «le vendite globali che hanno superato i 67,6 miliardi di dollari nel 2023» perché «le pile di indumenti scartati non sono solo numeri».