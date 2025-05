Ladri nel negozio degli autistici

Ascolta ora 00:00 00:00

All'improvviso, nel silenzio della notte, un tonfo di vetri andati in frantumi che ha fatto sobbalzare i residenti. Succede nella notte tra martedì e mercoledì durante un rumorosissimo furto in un negozio, poco prima delle 3, in via dei Valtorta (zona Turro). A chiamare la polizia sono infatti gli abitanti del quartiere «Nolo» che, balzati giù dal letto, sono corsi in strada per vedere cosa stesse succedendo. Bersaglio del colpo che ha visto entrare in azione due ladri è il negozio «Autelier», lo store che propone capi di abbigliamento e accessori di brand della moda e libri e dove lavorano ragazzi affetti da autismo. In manette sono finiti due uomini di origine marocchina di 36 e 34 anni. Sono entrambi pregiudicati e irregolari e quando gli agenti di una «Volante» della questura li hanno rintracciati si stavano allontanando con il registratore di cassa che avevano arraffato dal negozio dopo aver gettato un mattone nella vetrata all'ingresso dello store (nella foto).

Ieri in mattinata «Autelier» ha diffuso un post sulla pagina del proprio profilo Facebook spiegando quanto accaduto: «Oggi abbiamo chiesto ai ragazzi di non venire in negozio. Tra denuncia, inventario di quanto è stato portato via, sopralluoghi per verificare i danni al registratore di cassa e alla vetrina e per capire quando potranno essere fatte tutte le riparazioni...troppo via vai per loro».

E quindi un commento su questa brutta vicenda: «Un gesto stupido. Forse è questo che rattrista di più - continua il post diffuso da Autelier -. Il sorriso ci è già tornato grazie alle tante persone che sono passate davanti al negozio e ci hanno chiesto cosa potevano fare per darci una mano».

Molti i commenti indignati apparsi sotto il post.

«Non è un gesto stupido! È un gesto incivile ed anche contro la legge perpetrato ai danni di una organizzazione fantastica, che ha messo in campo idee bellissime ed inclusive» scrive Concetta. E Mariateresa: «Ormai non c'è più limite al degrado umano! Invece di prendere esempio, si distrugge boh !».

«Che brutta notizia che tristezza, ragazzi mi spiace un sacco» aggiunge amareggiato Paolo.