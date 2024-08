"Non aprite quella porta"... neanche dopo 50 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriverà in sala tra meno di un mese, dal 23 al 25 settembre, in occasione del suo 50esimo anniversario, il cult movie Non aprite quella porta, secondo film di Tobe Hooper trasformatosi immediatamente nel suo più grande successo. Parliamo di uno degli horror più importanti di sempre che si inserisce nel sottogenere «slasher», quello, per intenderci, in cui c'è un maniaco omicida che dà la caccia ai protagonisti utilizzando con fantasia ogni genere di arma. Nel nostro caso abbiamo a che fare con Leatherface che fa assaporare ai malcapitati gli effetti della sua motosega come si intuisce bene dal nuovo poster italiano. Il film racconta di un gruppo di giovani che decide di trascorrere a bordo di un furgoncino il week-end nella zona di Newt, nel Texas, dove qualcuno ha profanato alcune tombe amputando gli arti e la testa ai cadaveri. Le autorità sono allertate, ma sembrano incapaci di venirne a capo. Rimasti a corto di benzina, i ragazzi e le ragazze raggiungono separatamente una casa abitata da una famiglia di macellai. Il cui pater familias sembra avere tutta l'intenzione di alimentare il proprio mattatoio con i loro corpi.

Il successo è stato tale da generare un'ampia serie di sequel, prequel, remake, fumetti e videogiochi tutti ispirati alle gesta malate di Leatherface e della sua famiglia. Per celebrare al meglio dunque la ricorrenza del suo mezzo secolo, il pubblico italiano maggiorenne potrà ammirare per la prima volta al cinema la versione originale sottotitolata, nella qualità 4K (foto) e, per di più, nell'edizione cosiddetta «Director's Cut», frutto di un lavoro di restauro supervisionato dallo stesso regista Tobe Hooper.

Non aprite quella porta, il cui titolo italiano curiosamente svela meno di quello originale The Texas Chain Saw Massacre, letteralmente «il massacro della motosega texana» ha terrorizzato e scioccato, con la sua atmosfera inquietante e le sue immagini disturbanti, gli spettatori di tutto il mondo colpendo anche alcuni illustri registi, come John Carpenter (Halloween - La notte delle streghe), William

Friedkin (L'esorcista) e Quentin Tarantino (Pulp Fiction) che, nel nuovo trailer ufficiale, lo definiscono, rispettivamente, il film «che ha riscritto il genere horror», «il più terrificante di sempre», «semplicemente perfetto».