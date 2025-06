Non servono alcol dopo mezzanotte: lanciano sedie contro il pub

I gestori del locale hanno fatto il loro dovere rispettando l'ordinanza anti movida in vigore dal 29 maggio e rifiutandosi quindi di servire alcolici da asporto dopo le 22 (tra l'altro avevano segnalato il divieto con tanto di cartello!); lui, un giovane cliente che probabilmente aveva già alzato parecchio il gomito, non ne ha voluto sapere. Risultato: per manifestare il suo disappunto e con l'aiuto di alcuni amici ha lanciato delle sedie contro la vetrina del locale. Succede al «Vinyl Pub» di piazzale Archinto, all'Isola, intorno all'una della notte tra sabato e domenica. Responsabili sarebbero alcuni ragazzi, appena maggiorenni, che da qualche anno nel fine settimana tirano tardi nel piazzale. Uno di loro, avvicinatosi al bancone del bar, ha chiesto da bere; i locali però a quell'ora possono servire alcolici soltanto ai clienti seduti ai tavoli e questo in base all'ordinanza per reprimere i fenomeni associati alla «mala movida» voluta del Comune di Milano. Un provvedimento realizzato per contrastare il fenomeno degli assembramenti fuori dai locali durante la nottate estive.

I gestori del locale hanno quindi fatto valere il divieto e probabilmente non si aspettavano una reazione tanto veemente da parte del ragazzo. Che all'improvviso ha cominciato a inveire e a minacciare i titolari gridando che a quel punto non avrebbero dovuto servire da bere a nessuno.

Un cliente ha tentato di calmare il ragazzo ed è quasi scattata una rissa tra i due, dopodiché il giovane e i suoi amici, dall'esterno del locale, hanno afferrato le sedie del dehors quindi le hanno lanciate contro la vetrina del locale, danneggiandola e colpendo anche un cliente che in quel momento si trovava all'interno.

Sul posto è arrivata la polizia, che ha esaminato la situazione e raccolto le testimonianze dei clienti che erano lì nel momento in cui era scoppiata la rabbia del giovane e dei suoi amici e anche questi ultimi sono stati presi a verbale. I titolari sono decisi a sporgere denuncia.

Il provvedimento di Palazzo Marino sarà operativo fino a martedì 4 novembre nelle zone di Nolo, in via Lazzaretto, via Melzo, all'Isola, in zona Sarpi, in via Cesariano, nella zona intorno all'Arco della Pace, in

corso Como e in piazza Gae Aulenti, in Brera, al Ticinese, sulla Darsena e lungo i Navigli, nella centralissima zona delle Cinque Vie e in corso Garibaldi esclusa però l'area tra via Moscova, via Marsala e Largo La Foppa.