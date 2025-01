Una nuova vita per Palazzo Dugnani come museo dei media o polo scientifico

Ascolta ora 00:00 00:00

Un polo scientifico culturale e/o un museo dei media e delle immagini. É il futuro scelto dal Comune per far rinascere Palazzo Dugnani, l'edificio con affreschi del Tiepolo tra via Manin e i Giardini Montanelli. Nel 2022 si era fatta avanti la società Perseverance, aveva chiesto la concessione d'uso trentennale per realizzare un hub dedicato alle attività della Camera nazionale della moda durante le fashion week, ma anche sale espositive e musei dedicati al fashion, spazi ristorazione. L'ipotesi è poi tramontata perchè secondo il Piano di governo del territorio il palazzo rientra nella categoria «Cultura e tipologia musei e sedi espositive assimilabili». Ora la giunta ha approvato le linee di indirizzo per lanciare un bando pubblico e chiede lavori di restauro per circa 20 milioni 530mila euro. L'edificio sarà assegnato per 33 anni. I primi tre, il tempo necessario per i lavori, senza canone di affitto, nei successivi con un canone dai quali verrà sottratta la cifra necessaria per il restauro e risanamento conservativo. La base d'asta sarà di 633mila e 447 euro all'anno. E la destinazione d'uso, come detto, sarà per un polo scientifico, magari in relazione con il Museo di Storia naturale all'interno dei Giardini Montanelli, e/o Museo dei media e delle immagini. Nel primo caso, come è scritto nella delibera, la funzione predominante sarà «di tipo espositivo, sia permanente che temporaneo. Potrà valorizzare una parte delle collezioni del museo vicino come le collezioni della xiloteca Cormio, collezioni botaniche, una raccolta di campioni di legno in varie forme: tavolette, i cosiddetti «libretti dell'arciduca», erbari che risalgono ai primi decenni dell'Ottocento. Attraverso le mostre potrà sensibilizzare il pubblico sulle sfide ecologiche e il cambiamento climatico, la biodiversità. Dovrà includere auditorium per incontri, conferenze, workshop, incubatori di idee startup. Nel secondo caso, il museo sarà dedicato all'evoluzione e all'impatto dei media sulle arti visive, la scienza, la moda, il design, attraverso immagini, prodotti della tecnica, ideazioni visive. Anche in questo caso ci saranno auditorium, spazi per le startup.

«Palazzo Dugnani è stato negli anni protagonista di diversi interventi di manutenzione e conservazione - ricordano gli assessori alla Cultura Tommaso Sacchi e alle Risorse finanziarie Emmanuel Conte -. Con il bando portiamo avanti il percorso di valorizzazione di uno dei più prestigiosi palazzi della città. Sarà un luogo dedicato al sapere e alla cultura».