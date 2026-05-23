Anthropic sceglie Milano: l'intelligenza artificiale giustamente arriva dove si fattura

Anthropic, tra le società più importanti dell’AI (tutti conoscono più familiarmente il suo prodotto di punta, Claude, e ci parlano tutto il giorno di tutto), entro maggio aprirà una sede a Milano, dopo gli uffici aperti a Parigi e Monaco. Chris Ciauri, responsabile internazionale di Anthropic, ha dichiarato che dopo Francia e Germania, l’Italia era “un passo naturale” (hanno comunque una presenza europea che si sta sempre più consolidando, a Dublino e Zurigo, più un ufficio londinese con circa duecento dipendenti).

Dato interessante: l’Italia, secondo Peter McCrory (responsabile economico di Anthropic), genererebbe per Claude un utilizzo superiore al peso demografico del Paese (addirittura il doppio rispetto alla quota italiana sulla popolazione mondiale). Siamo claudiani, sebbene non sia chiarissimo perché, forse per il trend di lasciare ChatGPT per via degli accordi con il Pentagono? Che poi ha fatto Anthropic e come tutte le altre Big Tech, mica sono sceme.

Altro dato interessante: Milano. Che si conferma (non è una novità) la capitale industriale e tecnologica italiana, vista così anche dagli investitori stranieri.

Voglio dire: se Anthropic avesse aperto a Roma, ve lo immaginate? A Roma gli uffici dell’intelligenza artificiale sarebbero bloccati tra un cantiere, una doppia fila, un autobus che prende fuoco, una riunione della giunta sulla mobilità sostenibile, Gualtieri che si fa i selfie per dimostrare che Roma non è il caos che è ma finalmente moderna e con AI, e senza considerare l’apertura della sede e il luogo, magari in centro, e il via vai di manager e imprenditori, e i romani che imprecherebbero “li mortacci loro, ce mancava pure ’sto Claude degli antropici”.