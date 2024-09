Discipline "Stem", ritornano i programmi formativi di Samsung Electronics

Ascolta ora 00:00 00:00

In occasione del nuovo anno scolastico e accademico, Samsung conferma il proprio impegno nella formazione e nella diffusione delle competenze digitali dei giovani in Italia, offrendo attraverso il suo programma Together for Tomorrow! Enabling People, momenti di formazione a vari livelli, per supportare gli studenti ad acquisire le competenze fondamentali legate al mondo dell’innovazione e del digitale e a sviluppare le soft skills necessarie per entrare in modo efficace in un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Un testimonial d'eccezione

Quest'anno l'azienda ha scelto una testimonial d’eccezione per fare chiarezza intorno al grande tema delle materie STEM, per raccontare come il pensiero scientifico sia presente intorno a noi e in che modo possa contribuire a generare un cambiamento positivo per un futuro all’insegna dell’innovazione, ma soprattutto della sostenibilità. Si tratta di Carmen Panepinto Zayati, laureata in Ingegneria Elettronica e laureanda magistrale in Biorobotica in collaborazione tra la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Università di Pisa, nonché vincitrice dell’edizione 2020 di Samsung Innovation Campus.

Sarà lei la protagonista di una campagna on air sui canali social di Samsung, che si propone di spiegare ai giovani cosa siano le discipline scientifico-tecnologiche (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e di raccontare i molteplici motivi per cui sono utili e vantaggiose. Basti pensare che nel 2023, il 7% degli studenti ha abbandonato gli studi al primo anno e nel 2024 solo il 16% dei laureati italiani ha scelto discipline STEM.

La campagna che rimarrà online fino a novembre, prevede una serie di contenuti video in cui Panepinto spiega l’importanza delle materie scientifiche e come queste ci aiutino a comprendere tanti aspetti della nostra vita quotidiana. Nei video, inoltre, Panepinto ripercorre il suo percorso formativo, mettendo in luce le opportunità che una carriera nelle materie STEM può generare nel mondo del lavoro e l’effetto nella società.

“ La scelta di Samsung ricade su Carmen non solo perché ha vinto Samsung Innovation Campus, progetto formativo di Samsung che avvicina i giovani ai temi dell’IOT e dell’intelligenza artificiale, ma prima di tutto per la sua capacità di essere vicina ai suoi coetanei. In un’epoca dove i giovani “inseguono” modelli, crediamo che Carmen sia un “influenzatore”, nel senso che ha la capacità di rappresentare un modello positivo per i suoi pari, con particolare attenzione alla popolazione femminile, dove il tema del Digital Gap è ancora una tematica estremamente attuale ” ha spiegato Anastasia Buda, Corporate Citizenship & Internal Communication Manager di Samsung Electronics Italia.

Il Samsung Innovation Campus

Torna anche il programma di formazione Samsung Innovation Campus, che si pone l’obiettivo di accompagnare i giovani in un percorso sull’innovazione, per guidarli nei nuovi scenari professionali in ambito digitale. La nuova edizione, al via nelle prossime settimane, vede coinvolti cinque atenei distribuiti in tutto il Paese, eccellenze italiane nella formazione in ambito STEM: Università di Genova, Università di Pisa, Università di Roma Tre, Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” Chieti – Pescara e Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Di cosa si tratta

L’iniziativa consiste in un vero e proprio corso di alta formazione, focalizzato sui temi del digitale, AI e Internet of Things in primis, che andrà a integrarsi ai percorsi universitari già avviati e per cui potranno essere riconosciuti crediti formativi. Oltre alla partecipazione a lezioni teoriche tradizionali, gli studenti saranno chiamati anche a sviluppare un progetto di gruppo, per mettere in pratica quanto appreso e immergersi sin da subito in un’esperienza concreta e avvicinarsi così al mondo del lavoro.

Samsung, in collaborazione con i diversi atenei, metterà a disposizione l’esperienza e le competenze dei propri professionisti che affiancheranno i docenti universitari per aiutare gli studenti ad acquisire competenze digitali avanzate su temi come Intelligenza Artificiale e Internet of Things applicate al mercato dei prodotti Consumer Electronics, Machine Learning e Cybersecurity,

potenziando al contempo le capacità di ideazione, gestione progettuale e problem solving, le cosiddette competenze trasversali, ovvero quelle capacità rilevanti per diventare professionisti preparati ad affrontare le sfide future.