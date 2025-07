GoBeyond di Sisal, ogni euro investito ne genera oltre 5 di impatto sociale

GoBeyond, la piattaforma di innovazione responsabile nata da un’idea di Sisal e oggi parte di Flutter SEA (Southern Europe and Africa) ha generato 5,19 euro di valore per la società e le comunità coinvolte per ogni euro investito (un rapporto maggiore di 1 è già segno di un risultato positivo). Dato che testimonia la capacità del programma di produrre un impatto positivo, significativo e duraturo, favorendo la crescita delle startup supportate, la valorizzazione del capitale umano e lo sviluppo di reti collaborative con partner e università.

Ricaduta positiva sull’ecosistema dell’imprenditorialità a impatto sociale che emerge da un’ analisi SROI (Social Return on Investment), condotta nel quinquennio 2020-2024 da Promos Srl SB in collaborazione con Social Innovation Monitor (SIM) e Social Innovation Teams (SIT) del Politecnico di Torino e che consente di misurare e monetizzare il valore sociale creato da un’iniziativa in rapporto agli investimenti effettuati, offrendo un quadro oggettivo e replicabile dell’impatto sui principali stakeholder.

Attraverso la possibilità di accedere a benefici quali la partecipazione a percorsi di formazione, l’accesso a network qualificati, l’incremento della visibilità, il miglioramento delle competenze e delle opportunità di sviluppo professionale e imprenditoriale, il programma ha generato per i propri stakeholder dei benefici di lungo periodo, contribuendo alla creazione di un ecosistema virtuoso di innovazione responsabile.

“Gli investimenti nelle startup rappresentano una leva strategica essenziale per guidare competitività e crescita del Paese - commenta Camilla Folladori, chief strategy officer di Flutter SEA -. GoBeyond è tra i primi programmi di open innovation a misurare concretamente il valore del suo impatto, confermando così l’importanza sociale dell’iniziativa. Misurare significa assumersi la responsabilità degli obiettivi dichiarati, apportando ulteriore commitment e trasparenza verso l’ecosistema. Grazie a un network di partner strategici, GoBeyond è diventato un catalizzatore per le startup, facilitandone la crescita e supportandone la scalabilità. In questo modo, accelera l’adozione di soluzioni innovative capaci di trasformare il mercato e rafforzare la resilienza dell’intero sistema imprenditoriale”.

APERTE LE ISCRIZIONI ALLA CALL 2025

Negli ultimi anni GoBeyond si è confermato come vero e proprio ecosistema di innovazione con oltre 2000 progetti che hanno partecipato alle edizioni precedenti della call, testimoniando il crescente interesse verso iniziative capaci di generare valore a lungo termine ed è in questo contesto di continua evoluzione, che si aprono le iscrizioni alla nona edizione della call for ideas: la startup vincitrice dell’edizione 2025 riceverà un grant equity free da 50 mila euro e avrà accesso a un advisory program riservato a tutte le 6 finaliste, garantito dal rinnovato network di partner che offriranno competenze e know-how per rispondere alle esigenze di sviluppo delle diverse realtà.

Edizione che introduce un’importante novità: il premio per l’Internazionalizzazione powered by INNOVIT, istituito in memoria di Emilio Petrone, promotore della nascita di GoBeyond quando era amministratore delegato di Sisal. Il riconoscimento viene assegnato alla startup che meglio esprime i valori di innovazione, impatto e apertura internazionale, elementi che hanno contraddistinto la visione imprenditoriale di Petrone.

Il premio consiste nella partecipazione gratuita a un programma di accelerazione presso INNOVIT – Centro di Innovazione Italiano a San Francisco, che prevede preparazione strategica, incontri con investitori e partner, attività di mentorship e sviluppo di un piano operativo per l’internazionalizzazione. Obiettivo dell’iniziativa, supportare l'espansione globale della startup vincitrice, con particolare attenzione al mercato statunitense e ai temi ESG.ì

Torna, per il secondo anno consecutivo la GoBeyond Challenge, iniziativa strategica nata per supportare l’Open Innovation aziendale e rappresentare un concreto motore di innovazione interna. Progetto concepito per promuovere collaborazioni di venture clienting, e grazie alla call for ideas della scorsa edizione sono già state avviate tre collaborazioni. La Challenge di quest’anno è rivolta a startup già costituite e con soluzioni validate potenzialmente integrabili, in grado di trasformare processi aziendali interni, rendendoli più efficienti, sostenibili e digitali. Ambiti della challenge: Intelligent Workflows & Employee Empowerment (soluzioni che semplificano le attività quotidiane nei reparti corporate); Knowledge Orchestration & Mapping (strumenti che organizzano, connettono e attivano la conoscenza interna dell’azienda); Responsible & Trusted Solutions (tecnologie che garantiscono processi interni sicuri, conformi ed etici).

Prosegue anche a collaborazione con Startup Geeks che offre un percorso online di incubazione alle 3 startup “idea-stage” più meritevoli, ovvero quelle realtà imprenditoriali non ancora costituite e senza un prodotto o servizio testato. Previste anche 6 menzioni speciali dai partner Mamacrowd, Google, SheTech, Alkemy, Carter & Benson e Zest.

PER PARTECIPARE

Per partecipare alla Call for ideas è necessario registrarsi sul sito GoBeyond.info, accedere al form di presentazione della candidatura e descrivere il progetto allegando un pitch e una video-presentazione. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre 2025.

IL NETWORK DEI PARTNER

Collaborano con GoBeyond importanti realtà specializzate in diversi ambiti e sono un supporto un fondamentale per le startup finaliste grazie alla condivisione delle loro esperienze consolidate: Carter & Benson, Mamacrowd, Google, Zest, Startup Geeks,

frog-Part of Capgemini Invent, SIT - Social Innovation Teams, NTT DATA, A4W (Angels for Women), SheTech, Alkemy, StartupItalia, Foundation-C, Fondazione Giacomo Brodolini, INNOVIT, Chiomenti-Studio Legale Internazionale.