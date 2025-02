Gracie, il robot saltatore della missione IM-2: salti da record per esplorare la Luna

Ascolta ora 00:00 00:00

Gracie, ma l’avete visto che carino? E soprattutto cosa fa? O meglio cosa farà tra poco. No, non è un animale, è un robot. No, non è un robot sexy, è il robot esploratore saltatore della missione IM-2 (Intuitive Machine) appoggiata dalla NASA che il prossimo 26 febbraio partirà per la Luna (insieme a altri rover e robot con caratteristiche diverse) su un razzo della SpaceX. Anche per battere sul tempo la Cina, che ne avrà uno saltatore anche lei, il prossimo anno. Atterrerà (o allunerà?) con il lander Athena e la sua missione è esplorare un altopiano a 160 chilometri dal polo sud lunare, dove c’è molto ghiaccio d’acqua, e poterlo analizzare.

Ma perché salta Gracie? Per spostarsi, usando dei propulsori, e sorvolare ostacoli per raggiungere luoghi scientificamente interessanti altrimenti inaccessibili. Primo salto 20 metri, secondo salto 50 metri, e con il terzo balzo, di 100 metri, entrerà nel Cratere H, a 500 metri da Athena. I dati raccolti saranno trasmessi con un sistema di comunicazione 4G/LTE sviluppato da Nokia (oh, la Nokia ritorna in auge, magari i primi coloni lunari useranno il Nokia 3310).

Gracie è costato 38 milioni di euro e pesa 35 chilogrammi, ma sulla Luna peserà poco meno di sei chili, ecco perché non serve tanta potenza di propulsione per farlo saltare. Pensate agli astronauti delle missioni Apollo: la loro tuta spaziale, con sistema di supporto vitale e tutto il resto, pesava quasi centoventi chili, ma loro si muovevano saltellando felici (felici perché astronauti, io col cavolo ci andrei, sebbene potrei smettere di ricominciare ogni giorno la dieta e pesarmi vedendomi di 16 chili).

Infine, perché si chiama Gracie, il robot saltatore? È un omaggio a Grace Hopper, informatica e militare americana e pioniera dell’informatica (e hop è salto, of course). Non c’è stata ancora nessuna donna sulla Luna ma i robot più intraprendenti cominciano a diventare femmine.