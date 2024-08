"Grande come l'Egitto": l'immenso antico lago scoperto su Marte dalla sonda dell'Esa

A riprova del fatto che Marte, un tempo, fosse ricco di acqua, arrivano ulteriori immagini di quello che è stato ribattezzato lago Eridania. Sono bellissimi gli scatti realizzati dalla sonda Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA): scatti in cui viene mostrata una regione lacustre del Pianeta Rosso in cui, un tempo, doveva essere stato ospitato il lago.

I nuovi scatti inviati da Mars Express hanno regato dei dettagli unici, che permetteranno agli esperti di avere un'idea migliore di quale fosse la struttura idrologica del Pianeta.

Una cosa pare chiara: un tempo, Marte ospitava un lago più grande di qualsiasi altro presente sulla Terra. I suoi resti, ormai prosciugati, sono ancora ben visibili. Il lago si trovava nella regione chiamata Caralis Chaos. A quanto pare, un tempo la zona in questione ospitava molta acqua. Il letto del lago, sebbene modificato dal tempo, è ben osservabile, anche grazie alla qualità delle immagini. Nel letto lacustre si vedono inoltre detriti e cumuli, probabile conseguenza dell'erosione e dei venti marziani, che trasportano costantemente delle polveri. La regione Caralis Chaos, dunque, possiede diversi bacini, che insieme formano il grande lago Eridania, che ricopre un'area di oltre un milione di chilometri quadrati.

Dimensioni incredibili. Volendo fare un pagagone, Eridania potrebbe contenere un quantitativo d'acqua tre volte superiore a quella ospitata dal Mar Caspio, e si estende quanto l'Egitto.

Secondo quanto riferito dall'ESA, il vecchio lago esisteva circa 3,7 miliardi di anni fa. Inizialmente era un unico lago, poi, col trascorrere del tempo, si era frammentato in tanti bacini, per poi svanire del tutto. Ma perché Marte ha perso tutta questa acqua, restando deserto? Secondo gli esperti, le cause risiedono nel fatto che, a differenza della Terra, Marte non possiede un campo magnetico naturale. Di conseguenza, il pianeta non è protetto dai venti solari, come invece lo è la Terra.

Col tempo, l'atmosfera di Marte è stata erosa e tutta l'acqua che possedeva sulla sua superficie ha finito con l'evaporare, liberandosi nello Spazio.

Sono incredibili le nuove immagini fornite da Mars Express, che ormai orbita attorno a Marte dal 2003, mappando ogni area del Pianeta Rosso.

