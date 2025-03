Innovazione responsabile, Sisal lancia il progetto Impact Beyond Borders

Ascolta ora 00:00 00:00

Sisal rafforza a livello internazionale il proprio impegno nell'innovazione responsabile con Impact Beyond Borders, un progetto pensato per valorizzare il talento delle startup marocchine che si inserisce nell’ambito della presenza di Sisal in Marocco, confermando l’attenzione nel sostenere lo sviluppo economico e imprenditoriale locale con particolare attenzione ai giovani.

Così, seguendo il modello di successo di GoBeyond - la piattaforma di innovazione responsabile di Sisal, la cui Call for Ideas ha raggiunto l’ottava edizione con oltre 2000 startup partecipanti dal suo lancio ad oggi, rendendola una tra le startup competition più conosciute in Italia - Impact Beyond Borders si è rivolto alle startup con un'idea di business innovativa, sostenibile, realizzabile e capace di generare un impatto positivo sulla collettività. Iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con BeEntrepreneurs, associazione che promuove opportunità di crescita per i talenti imprenditoriali del continente africano.

Impact Beyond Borders ha avuto già da questa prima edizione un riscontro molto positivo con oltre 140 progetti candidati e attentamente valutati da Sisal che ha selezionato tre idee fra le più promettenti. Le startup vincitrici hanno ricevuto, oltre a un supporto economico, anche un percorso di mentorship personalizzato, culminato in un roadshow dedicato che è stato ospitato il 17 e 18 febbraio nell’headquarter di Sisal a Milano con il coinvolgimento di investitori, aziende partner e istituzioni, tra cui Agenzia ICE - Italian Trade & Investment Agency; NTT DATA; Alkemy; Angels 4 Women; Develhope; Lifegate Way e Opes Italia.

Queste le tre realtà che hanno partecipato al roadshow di Milano.

PlaVeg: startup che sviluppa materiali biodegradabili a base di agar-agar e gelatina alimentare, offrendo un’alternativa sostenibile alle plastiche tradizionali per l’imballaggio.

DeepLeaf: startup agritech che utilizza l’intelligenza artificiale per il rilevamento in tempo reale delle malattie delle colture, migliorando la qualità dei raccolti e riducendo l’uso di pesticidi.

2pi Learning: startup edtech focalizzata sulla rivoluzione dell'educazione Stem nei paesi in via di sviluppo. L'azienda offre corsi di matematica coinvolgenti e gamificati per bambini dai 8 agli 11 anni, combinando pedagogie comprovate come il Metodo di Singapore con video interattivi, quiz e giochi educativi.

Con Impact Beyond Borders - si sottolinesa in una nota - Sisal conferma il proprio impegno a supporto delle idee imprenditoriali con forte impatto sociale, in Italia e all’estero, offrendo opportunità di crescita e di confronto internazionale.

L'iniziativa rafforza il ruolo dell'azienda come