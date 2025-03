Manus, l'AI cinese che decide da sola. E l'Europa sta a guardare

Ascolta ora 00:00 00:00

Il fantastico mondo dell’AI non si è ancora ripreso dal “Deepseek effect” (ma come, i cinesi realizzano un’AI spendendo meno delle società americane e che funziona benissimo?) che la Cina lancia Manus AI. La startup che l’ha realizzata si chiama Monica, e è stata fondata da Xiao Hong, che si è laureato alla Huazhong University of Science and Technology.

Sono tutti in apprensione perché, pur essendo in versione Beta da appena una settimana, promette una nuova rivoluzione: infatti Manus è capace di svolgere compiti in modo autonomo, senza alcun bisogno dell’intervento umano. Può organizzarvi un viaggio occupandosi di tutto, perfino delle prenotazioni e dei biglietti, ma anche creare un videogioco da sola, senza alcuna supervisione, creare un sito web professionale e aggiornarlo per conto suo. Almeno, questo è quello che dicono gli sviluppatori, e che la stampa cinese ha annunciato come una nuova rivoluzione informatica. Sarà vero? Sarà falso? Sarah Connor?

Nuova questione etica (nuova si fa per dire): un altro passo avanti verso l’eliminazione dell’occupazione, perché anziché limitarsi a aumentare l’efficienza potrebbe sostituire in tutto i lavoratori anche specializzati. Già adesso, se ci pensate, il sito di Salvatore Aranzulla, che vi spiegava come risolvere qualsiasi problema digitale, è diventato inutile, basta chiederlo all’AI. Manus potrà non solo risolvere problemi, ma continuare a lavorare in modo autonomo, senza alcuna supervisione. C’è da dire che chi sta provando la versione Beta non conferma i risultati, lamentando blocchi continui del sistema e numeri errori. Ma Monica assicura che è una fase iniziale, e i test servono solo a migliorare l’apprendimento di Manus.

In ogni caso, che Manus AI faccia già quello che dicono o meno, la direzione è quella:

se non ci riesce ora, ci riuscirà tra poco, e ci riusciranno anche le Big Tech americane, non staranno a guardare. Quelli che stanno a guardare, al momento, siamo solo noi europei, anche perché abbiamo ben altri problemi.