Neuralink, Musk annuncia la svolta: "Paziente muove mouse con il pensiero"

L’esperimento visionario di Elon Musk sta funzionando. Come reso noto dall’imprenditore sudamericano, il primo paziente umano a cui è stato impiantato un chip cerebrale di Neuralink è in grado di controllare il mouse di un computer usando il pensiero. Il fondatore della start-up ha spiegato durante un evento sulla “sua” piattaforma X che “i progressi sono buoni e il paziente sembra essersi ripreso completamente, con effetti neurali di cui siamo a conoscenza. Il paziente è in grado di muovere il mouse sullo schermo semplicemente pensando” .

L’avvio dell’esperimento risale al 30 gennaio, quando è stato impiantato con successo il chip di Neuralink nel cervello di un volontario, per la precisione nella regione che controlla i movimenti. La start-up fondata da Musk nel 2016 a settembre aveva ricevuto il via libera dalla Food and Drug Administration per il reclutamento di volontari disposti a sottoporsi alla sperimentazione. Non mancarono le polemiche, considerando critiche e dubbi sul progetto dell’azienda di Fremont, California. Ma quello celebrato è solo un primo pezzettino delle ambizioni di mister Tesla.

L’obiettivo finale di Neuralink è “creare un’interfaccia cerebrale generalizzata per ripristinare l’autonomia di coloro che oggi hanno bisogni medici insoddisfatti e sbloccare il potenziale umano domani” . In altri termini, il traguardo messo nel mirino da Musk è quello di trattare patologie come obesità, autismo, depressione e schizofrenia o ancora la cecità. Ma non solo: secondo l’imprenditore, i chip della sua start-up consentiranno alle persone rimaste paralizzate di utilizzare smartphone e computer in totale autonomia.