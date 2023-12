Innovazione, intelligenza artificiale e futuro tech: al via la 6a edizione di "Penso innovativo"

Prende il via la sesta edizione di "Penso innovativo", il programma tradizionale de Il Giornale che parla di tecnologia e sostenibilità con sempre tanti protagonisti del settore dell'Economia, della Scienza e delle aziende. Il giornalista Marco Lombardo si è collegato con la redazione del quotidiano e con il Vice Direttore, Francesco Maria Del Vigo, per parlare sui contenuti e le tematiche offerte. "Penso innovativo è stato molto importante perché ha proiettato la nostra testata, che tra pochi mesi compirà 50 anni, nel futuro e nella tecnologia parlando di argomenti fondamentali per il futuro come sostenibilità e innovazione adesso molto legati al Pnrr nazionale", ha affermato Del Vigo.

Come accennato, il tema principale riguarda l'intelligenza artificiale che ormai fa parte delle nostre vite quotidiane con, ad esempio, Chat Gpt. "È una vera e propria rivoluzione industriale che sancirà un punto a capo, una svolta totale nella storia", sottolinea Del Vigo. Pericolosità e costo sociale sono due aspetti della stessa medaglia, sono molto alti e per questo necessitano di essere normati.

Il primo ospite presentato da Marco Lombardo è il presidente dell'Unione giornalisti italiani scientifici (Ugis), Giovanni Caprara, con il quale si parlerà del modo con cui fare informazione. Cosa deve fare il giornalismo per pensare innovativo? "Scienza e tecnologia corrono, anche il giornalismo scientifico ma quello generale hanno bisogno di essere molto attenti a queste rapide evoluzioni che richiedono un certo impegno per essere comprese e riferite in maniera adeguata. Il giornalismo vive una bellissima stagione da questo punto di vista e si dovrà confrontare con temi di attualità e necessità quali cambiamenti climatici, vaccini, intelligenza artificiale. Tematiche che hanno a che fare con l'evoluzione delle conoscenze ma anche con la necessità della società di assimilare queste opportunità che possono migliorare o peggiorare la nostra vita in base a come noi le accoglieremo", spiega Caprara. In questo senso, bisognerà essere disponibili ad accettare un'evoluzione della nostra realtà informandoci, cercando di essere protagonisti e non farci "fagocitare da questo mondo".

L'Ugis è consapevole di questa realtà "e si rende conto che può essere uno strumento utile per aiutare il giornalismo in generale - sottolinea Caprara - e organizza una specie di giro d'Italia per interagire con i colleghi più generalisti per aiutarli, con seminari, a capire la realtà nella quale viviamo". Le aziede hanno un ruolo di primo piano perché producono beni di consumo che sono sempre più evoluti nella loro natura come spiega il presidente dell'Ugis.

Il secondo ospite è Nicola Gatti, professore e coordinatore dell'osservatorio di intelligenza artificiale del Politecnico di Milano. Marco Lombardo rivolge la domanda più importante, ossia se l'intelligenza artificiale sia più una grande opportunità o un grande pericolo. "Tutte e due, le stime economiche portano a dire che nel 2030 è previsto un plus nel Pil mondiale del 25%. Ci si aspetta un grande impatto a livello mondiale. Dal punto di vista del pericolo, questi strumenti possono essere utilizzati in modo non corretto come nel caso di ChatGpt e strumenti simili sui contenuti falsi che se messi in mano a persone che usano questi strumenti in modo automatico possono costruire molte notizie, molte immagini che poi è difficile verificare", spiega Gatti. Intelligenza artificiale generativa non vuol dire creativa, spiega l'esperto: si generano immagini o testi ma non si crea nulla di nuovo. Questi strumenti possono essere utilizzati nel marketing e in altri campi. Possiamo sostituire l'uomo? "Oggi non è contemplato", sottolinea.