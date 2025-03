Quelle bare hi-tech per musei e vip: "Un viaggio esclusivo fino all’altro mondo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Se, come diceva Foscolo, la morte pareggia tutte le erbe, a Caravaggio, comune di 16mila anime in provincia di Bergamo, regala l’occasione per distinguersi. Che sia un cofano, un’urna cineraria o uno scrigno polivalente, qui l’ultimo biglietto da visita è qualcosa che deve lasciare il segno. Indelebile, distinguibile e rappresentativo, il feretro è l’impronta digitale da consegnare all’eternità, un abito su misura da confezionare quando si è ancora in vita. Per se stessi, per il defunto e anche per gli animali. Nella terra natìa di Michelangelo Merisi, c’è un’eccellenza del Made in Italy in un settore che non ti aspetti, l’unico che non conosce la fine. Così come Caravaggio lavorava su tela, qui le maestranze, tra ebanisti e falegnami, da oltre vent’anni lavorano il legno: rigorosamente a mano. Dal realismo pittorico al realismo artigianale che guarda la morte in faccia così bene che non ha paura di accostarle concetti come bellezza e design.

Silvio Berlusconi, Ennio Doris, Giorgio Squinzi, Leonardo Del Vecchio: in Italia personaggi illustri hanno terminato la loro esistenza dentro una delle bare prodotte dall’imprenditore 50enne Paolo Imeri, titolare dell’omonima azienda che a oggi ha depositato oltre 20 brevetti e che produce qualche migliaio di realizzazioni all’anno di arte funeraria. Non per nulla, una delle provocazioni di Maurizio Cattelan, il cadavere-manichino di John Fitzgerald Kennedy esposto tra gli altri al museo Guggenheim di New York, riposa dentro un feretro della sua azienda.

«Noi diamo al cliente un’emozione, un pezzo d’arte, che ha un’eleganza senza tempo, sono mobili d’arredo disegnati dal designer più bravo al mondo che è Tino Resmini, marchio che abbiamo registrato, nonché colui che ha realizzato il feretro dei cardinali Martini e Tettamanzi, di Ayrton Senna, del conte Augusta, di Mino Reitano», ci racconta l’imprenditore mentre ci facciamo largo nel magazzino in cui sono stipati oltre 400 tipi di legno di ogni genere e colore.

Chi viene qui a scegliere il cofano funebre (lo chiamano così perché la forma bombata pare richiami il cofano di un’auto) cerca la cura del dettaglio e la rappresentazione del proprio io.

Dall’austero all’eccentrico che vuole pezzi di perla di corno di bue incastonati o interni in alcantara o cuoio bianco, la richiesta cambia.

E a volte rasenta l’inverosimile. «Un cliente ha chiesto che la bara fosse realizzata con pezzi di meteorite, un altro che fosse ricoperta di foglie d’oro». Quando c’è di mezzo la tecnologia poi le vie del Signore diventano infinite.

«Un cliente americano e uno di Mosca avevano paura della morte apparente così abbiamo sfruttato un sistema di monitoraggio che in caso di risveglio provvede a chiamare numeri predefiniti e a intervenire». Per chi volesse a tutti i costi partecipare al funerale, c’è un cofano con una webcam incorporata così da poter seguire da remoto il tragitto del feretro. L’imprenditore bergamasco ha brevettato anche un antifurto incorporato che in caso di trafugamento lancia l’allarme.

Imeri la prima cassa se la ricorda come se fosse ieri.

L’ha presentata a Modena, si chiamava Michelangelo, in onore del suo paese natale, ed era tutta in piuma di noce e madreperla. «La piuma, quella zona del tronco da cui iniziano a partire i rami, è la parte più ostica da lavorare perché ha una figurazione del legno marmorea e nervosa che tende ad avere una memoria di ripiego», ci spiega in gergo tecnico. Già, perché l’arte è soprattutto cura del dettaglio, persino nelle viti volutamente in titanio o in Ergal (una lega di alluminio e zinco). «Sono rimasto l’unico a fare un prodotto così ricercato», rivendica con orgoglio Imeri, insignito del premio qualità e design Tanexpo 2024, principale fiera internazionale del settore, mentre ci invita a osservare la pratica dell’ombreggiatura in cui le piccole sagome di legno vengono immerse delicatamente e rapidamente a mano nella sabbia rovente.

Tutto ebbe inizio con le fiere di settore, poi per qualche anno una partecipazione strategica a quelle del lusso. «Era l’unico strumento che mi permetteva di far vedere il mio prodotto al cliente finale, è una questione di cultura generale, più hai gli strumenti della conoscenza più sei in grado di distinguere la qualità e di essere in grado di selezionarla», ricorda Imeri. Da allora sono passati oltre vent’anni e le agenzie funebri che scelgono le sue opere d’arte sono diventate oltre trecento nel mondo. «Ho moltissime richieste anche di urne cinerarie per animali. Un cliente arabo ha voluto uno scrigno con due scompartimenti laterali in cui mettere i sigari da fumare in compagnia delle ceneri del suo compianto cavallo».

Ma uno che per lavoro è abituato a parlare di morte ogni giorno, chissà se ha mai pensato alla sua. «La mia bara la disegno io, anche se cambio idea ogni anno. Di sicuro la vorrei comoda».

Ma di sicuro, si sa, c’è solo la morte.