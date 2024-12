Regione Lombardia pensa social. Dialogo attivo con i cittadini 

Ascolta ora 00:00 00:00

«Costruire un dialogo sempre più attivo e propositivo con i cittadini per raccontare le azioni e le opportunità che Regione Lombardia offre loro, indicando anche i percorsi da intraprendere per realizzare progetti da sviluppare su questo territorio». Parte da questa considerazione il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per far comprendere quella che, in estrema sintesi, è la sua idea di comunicazione istituzionale.

«Un modello – aggiunge il governatore che guarda sempre più, oltre che ai canali tradizionali, anche e soprattutto al potenziamento delle piattaforme digital e social».

Una strategia che punta convintamente sull’utilizzo dei profili ufficiali di Instagram, Facebook, X, LinkedIn, YouTube e TikTok e che vuole allargare ulteriormente il proprio raggio d'azione «per favorire – spiega Pierfrancesco Gallizzi, direttore della Comunicazione di Regione Lombardia e dell'agenzia di stampa Lombardia Notizie - il dialogo con ogni tipo di pubblico, in un contesto generale sempre più digitalizzato e connesso».

«Una Pubblica amministrazione, dunque, che – prosegue Pierfrancesco Gallizzi - come ci ha chiesto il presidente Fontana,deve saper sfruttare le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica per migliorare la comunicazione con i cittadini e raggiungere obiettivi di trasparenza,partecipazione e coinvolgimento».

Non è un caso che Regione Lombardia, nel corso dell’ultimo biennio, abbia rafforzato e ampliato la propria presenza sui canali “online“ con una nuova strategia digitale in costante crescita. A testimoniare come questa azione stia producendo risultati importanti è l’andamento dei profili social a disposizione della Regione. Complessivamente il numero dei follower dei canali di Palazzo Lombardia è pari 1.470.500, una platea che su Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube e Linkedin segue i profili di “Regione Lombardia“, “Lombardia Notizie“, “inLombardia“ e “Generazione Lombardia“, tutti punti di riferimento che, in base alle rispettive caratteristiche, comunicano con taglio istituzionale, giornalistico, di promozione del territorio, con un occhio particolare ai più giovani.

E tutto ciò con l’obiettivo dichiarato di “mettere al centro il cittadino”. «Vogliamo che l’utente – spiega Monica Muci, dirigente regionale del settore Comunicazione - sia sempre più protagonista, in una visone della comunicazione pubblica in grado di rispondere a specifiche esigenze informative».

Un’attività che, nel complesso, sta producendo gli effetti auspicati e che si proietta direttamente anche sulle “pagine social“ del presidente Fontana: infatti, come risulta dal report annuale elaborato da Arcadia sui dati di Fanpage Karma, nella classifica 2024 del “sentiment“, per il secondo anno consecutivo il governatore della Lombardia incassa la percentuale più alta di gradimento, con il 78% di mood positivo.

In questo contesto, sempre più orientato verso i “nuovi media“, un ruolo indispensabile lo recita la redazione di Lombardia Notizie, l’agenzia di stampa della Giunta regionale. Una squadra collaudata di giornalisti che lancia una media di dieci comunicati stampa al giorno destinati agli organi di informazione nazionali e locali, che trovano spazio anche sul sito “Lombardianotizie.online“ e sui profili social di Lombardia Notizie.

«Il nostro obiettivo – spiega Fabio Benati, decano della

redazione – è innanzitutto informare in maniera precisa e qualificata chi ci segue, mettendo contemporaneamente a disposizione del presidente, degli assessori e dei sottosegretari strumenti efficaci e sempre più performanti ».