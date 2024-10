Roma-New York in meno di un’ora: come sarà l’eccezionale aereo supersonico

Ascolta ora 00:00 00:00

Molto presto, già nel 2025, potrebbe aprirsi una nuova era per i voli commerciali (e non solo) con una riduzione dei tempi come mai accaduto in passato: è la promessa di Venus Aerospace, startup fondata nell 2020 da Andrew e Sassie Duggleby che hanno già accumulato 70 milioni di dollari per lo sviluppo di una tecnologia ad alta velocità riutilizzabile con un motore rivoluzionario che ha già dato esito positivo nel volo inaugurale del drone supersonico nello scorso mese di febbraio.

Come funziona il nuovo sistema

Prima di scendere nel dettaglio ecco i numeri da sogno: per un volo da Roma a New York oggi si impiegano mediamente 9 ore e 45 minuti ma con il nuovo aereo soltanto 55 minuti, per un volo da Londra a Pechino oggi si impiegano circa dieci ore ma con il nuovo sistema di propulsione avanzato di Venus soltanto un'oretta e qualche minuto. Sembra fantascienza ma è quello che promette di fare il nuovo motore chiamato VDR2 con velocità mai raggiunte prima pari a Mach 6, in pratica ben sei volte la velocità del suono.

Specifiche tecniche

" VDR2 unisce l'elevata spinta di un motore a razzo a detonazione rotante (Rdre) all'efficienza di crociera di un Ramjet, offrendo un singolo motore dal decollo alla velocità di Mach 6, con un flusso d'aria aerodinamico per una bassa resistenza e senza bisogno di complessi componenti meccanici", spiega l'azienda. La sua capacità per un volo diretto è pari a 5.000 miglia (poco più di 8mila km), utilizza materiali convenzionali standard per una produzione e manutenzione più semplici con decolli e atterraggi che potranno avvenire in numerosi aeroporti e strutture di volo. Un'altra caratteristica fondamentale che nessun aereo commerciale ha mai raggiunto: il suo volo potrà avvenire anche a 30 km di altitudine, tre volte più in alto di quanto accade oggi.

"Una nuova realtà"

Entusiastia Andrew Duggleby ha svelato le funzioni di. questo nuovo motore che " rende l'economia ipersonica una realtà. Siamo entusiasti di collaborare con Velontra per realizzare questa rivoluzione nel volo ad alta velocità, data la loro competenza nella combustione dell'aria ad alta velocità ". A questo punto è iniziato il conto alla rovescia: il 2025 dovrebbe essere l'anno in cui si alzeranno in volo questi nuovi prototipi chiamati droni supersonici.

" Non vediamo l'ora di scavare, far volare il primo e, infine, perfezionare un concetto di motore che è vissuto principalmente nei libri di testo ma mai come unità di produzione in aria ", sottolinea Eric Brigg, Chief Operating Officer di Velontra, azienda che produce aerei

Non potremmo pensare a un partner migliore di Venus. Pionieri della missilistica a pieno titolo e pronti ad affrontare i problemi difficili, siamo ansiosi di percorrere la stessa strada con loro

supersonici. "".