"La scienza è servizio e per affrontare i dilemmi del futuro ha bisogno dell’etica"

Mauro Ferrari è un pioniere delle nanotecnologie, e da decenni porta avanti, su questo terreno, la lotta al cancro: dopo aver lavorato a lungo all'Houston Methodist Research Institute, oggi è professore all'Università di Washington e presidente di BrYet Us. Delle sfide etiche che riguardano la scienza e la tecnologia sempre più avanzate, come la nanomedicina, ha parlato da poco al convegno della Pontificia accademia per la vita, di cui è membro: perché, come spiega anche nel suo libro Infinitamente piccolo, infinitamente grande (Mondadori), la scienza per lui è "servizio" e "fare ricerca è come pregare".

Quali sfide ci attendono?

" Le categorie dell'analisi bioetica - beneficenza, non maleficenza, giustizia e autonomia - sono ancora sufficienti, però cambiano i pesi delle componenti. L'autonomia è più importante, per via della condivisione dei dati: con le tecnologie di Big data si possono fare entrare in algoritmi che poi, per esempio, dicono chi possa avere certi servizi sanitari, e chi no... ".

Come si fa?

" C'è una evoluzione del giuramento di Ippocrate, che diceva di un rapporto sacro fra operatore sanitario e paziente; ora, invece, questo rapporto è mediato da enti societari e lo sarà sempre di più, per via dei dati accumulati. La domanda non è più che cosa sia il bene per l'individuo, bensì per la comunità ".

Per esempio?

" Se devo investire dei soldi per un farmaco, lo faccio per una persona di 90 anni, per un disabile grave o per un quarantenne? ".

Lei che dice?

" Sia chiaro: per me il rapporto resta sacro, ed è fra l'operatore sanitario come persona e il paziente come persona. Per me la vita è sacra e non c'è livello sotto cui si perdano i diritti della vita. Faccio scienza per dare una mano a chi ha bisogno. Però dobbiamo essere consapevoli di quello che sta succedendo ".

C'è chi si fa impiantare elettrodi o "potenziamenti", come i cyborg.

" C'è la possibilità di creare superpersone. Tutte le tecnologie entrano nella pratica attraverso casi il cui uso è giustificato, per esempio, per far sopravvivere una persona; ma poi... ".

Poi?

" Per esempio, noi abbiamo vinto un concorso della Nasa, grazie a una ghiandola artificiale che rilascia un farmaco contro la perdita di massa ossea e muscolare. Se lo usi per i viaggi spaziali, benissimo. Fantastico se torniamo sulla Terra e l'usiamo per la nonna con l'osteoporosi, o il malato terminale. Ma poi che facciamo con lo sportivo? O se lo dessimo ai bambini, così diventano tutti alti e forti? O si pensi a Neuralink, che punta a connettere il cervello umano e il computer: e se qualcuno vorrà farci impiantare un TikTok nel cervello, perché è così funzionale alla società? Avremo un mondo di tiktoker controllati... ".

E la vita? La scienza che cosa dice?

" C'è chi pensa che la vita cominci quando un bambino esce dalla pancia della madre; ma, se non fai ideologia camuffata da scienza, come ai giorni del Covid, sai che queste ideologie sono smentite dalla scienza stessa. E c'è un altro problema per il futuro ".

Quale?

" L'accesso. Nel mondo le disuguaglianze peggiorano in molti modi, e uno è basato sull'accesso alle possibilità della scienza. Internet ha cambiato il mondo, ma un miliardo di persone non ha ancora l'energia elettrica: non ha opportunità, e l'abisso diventerà incolmabile ".

Che cosa si può fare?