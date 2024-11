Tecnologie emergenti, Mets Milano apre la strada alle imprese del futuro

Ascolta ora 00:00 00:00

L’intelligenza artificiale generativa cammina e racconta la sua sua storia “interpretata” da RoBee, il robot umanoide creato da Oversonic che entra camminando sul palco per aprire Meets Milano Emerging Technologies, la due giorni di Fiera Milano dedicata agli sviluppi e alle prospettive della nuova frontiera di un cambiamento epocale sulla strada della trasformazione digitale delle imprese - che coinvolge in prima persona i manager - generato dalle tecnologie di ultimissima generazione che stanno accelerando in un rapporto di continuità fra scienza e ricerca, applicazioni e funzioni la relazione fra uomo-macchina-impresa-formazione: Intelligenza Artificiale, IoT, robotica, tecnologie quantistiche, blockchain, realtà immersiva, 5G.

Un “salto” nel futuro possibile ormai avviato come dimostra RoBee che saluta il pubblico di Meets, tiene il keynote speech con gli occhi blu che si accendono per sottolineare frasi e passaggi mentre dialoga con la giornalista Eleonora Chioda, si fa intervistare e garantisce si non essere un pericolo per l’uomo se è progettato e gestito con “responsabilità”, in grado - come nel suo caso - di aiutare l’uomo ad effettuare lavori che sono pericolosi per la salute.

È il passaggio chiave per introdurre i lavori dell’evento organizzato da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano che affonda le “radici” in due manifestazioni come AIXA – Artificial Intelligence Expo of Applications e OnMetaverse Summit, punto di riferimento per il dialogo tra professionisti, imprese, istituzioni e associazioni di categoria grandi temi che guidano il mondo dell’innovazione e si legano strettamente anche al mondo della formazione. Percorso necessario come avviene sempre quando i cambiamenti imposti da scoperte scientifiche aprono la strada all’ innovazione tecnologica e alle trasformazioni come ha spiegato Calogero Oddo, professore associato di Bioingegneria e coordinatore del Neuro-Robotic Touch Lab, Istituto di Biorobotica della Scuola Sant’Anna a Pisa che hanno dato il via a riflessioni e approfondimenti che proseguono anche questo martedì gli spazi di Monte Rosa 91 a Milano e coinvolgono imprese, istituzioni e associazioni di categoria. Cambiamento fondamentale per la crescita della nostra economia perché, secondo una ricerca di Interact Analysis, il valore della robotica collaborativa, ovvero il segmento della robotica potenziata dall'intelligenza artificiale, nel 2023 ha superato un miliardo di dollari e nel 2024 è previsto un incremento di oltre il 22 per cento.

“Le imprese italiane, soprattutto le pmi, si avvicinano alle tecnologie emergenti e al digitale ma devono iniziare a realizzare i progetti e occorre sostenere il passaggio dalla ricerca all’applicazione il nostro obiettivo è quello di far capire quali sono le applicazioni concrete in modo da far generare una domanda da parte delle imprese - dice Umberto Pellegrino, head of Business International -. Meets è una occasione di confronto e incontro che favorisce il dialogo tra tutto l'ecosistema dell'innovazione, per capire in anticipo in che modo le tecnologie di nuova generazione trasformeranno i modelli di business delle imprese e il lavoro dei prossimi anni".

“Le tecnologie immersive come la realtà virtuale e la realtà aumentata si stanno integrando sempre più con il mondo dei dati, con le simulazioni e soprattutto con l’Intelligenza Artificiale, per creare interfacce digitali esperienziali più coinvolgenti e più efficaci nell’affrontare le sfide di business di un’economia sempre più veloce e complessa - aggiunge Lorenzo Cappannari, ceo e co-founder di AnotheReality -. I questo ambito si parla anche di gemelli digitali, ossia modelli virtuali che replicano fedelmente oggetti, sistemi o ambienti fisici per creare efficienza, migliorare la formazione e aumentare le opportunità di business”.

“Sono tecnologie che permettono di esplorare ambienti e scenari complessi in modo interattivo e realistico visualizzando i dati più rilevanti e potendoe Mets rappresenta - prosegue Cappannari - un’occasione importante per approfondire queste innovazioni e continuare il dialogo su come le tecnologie emergenti possano t”.

Tutte le informazioni e gli appuntamenti da seguire il 12 ottobre su https://www.businessinternational.it/Eventi/4943/METS---Milano-Emerging-Technologies-Summit