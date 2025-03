Morabito (Tim): “Dalle tecnologie 5G possono arrivare 61 miliardi di Pil in più al 2030”

Ascolta ora 00:00 00:00

L'investimento in reti private 5G può incrementare fino al 30% l'efficienza operativa delle imprese italiane, con un ritorno sugli investimenti (Roi) superiore al 100% in meno di cinque anni. Tra il 2025 e il 2030, si stima che questa tecnologia genererà un beneficio diretto sul Pil tra 3,7 e 4,3 miliardi di euro l'anno, per un valore complessivo superiore a 24 miliardi di euro. È quanto emerge dal rapporto "Il 5G per un'industria moderna e sostenibile", realizzato dal Centro Studi Tim in collaborazione con NetConsulting cube e Bi-Rex. Il 5G, se interconnesso ad altre tecnologie come cloud, robotica, intelligenza artificiale e realtà virtuale, amplifica i benefici con un vero e proprio effetto di accelerazione. Considerando anche questo impatto indiretto, il contributo al Pil potrebbe arrivare fino a 16,8 miliardi nel 2030, con un valore cumulato di 61 miliardi di euro nel periodo.

"Il 5G è un acceleratore chiave per l'innovazione dell'industria manifatturiera. Integrato con tecnologie come IoT, AI, Cloud, Edge Computing e Cybersecurity, abilita use case avanzati come il monitoraggio in tempo reale, la manutenzione predittiva e la robotica collaborativa, trasformando gli impianti in vere e proprie smart factory, più efficienti e sostenibili" - ha dichiarato Antonio Morabito, responsabile Business Development e Marketing di Tim Enterprise. "Come Tim Enterprise mettiamo a disposizione tecnologie d’avanguardia e asset strategici per accompagnare la digitalizzazione di imprese e Pa, con la massima attenzione alla sicurezza dei dati, grazie anche alla nostra rete di data center in Italia. La nostra piattaforma Ict – la più completa del Paese – si evolve anche attraverso le collaborazioni con i Competence Center nazionali, accelerando lo sviluppo delle migliori soluzioni per affrontare le sfide della trasformazione digitale nei processi produttivi".

Gli esempi concreti di innovazione

Al Bi-Rex di Bologna, Tim Enterprise ha presentato le nuove soluzioni avanzate per il settore manifatturiero basate sul 5G, inaugurando una nuova era di smart factory senza fili, caratterizzate da automazione, efficienza e sostenibilità. Durante l'evento "5G Industrial Experience Hub", organizzato da Tim Enterprise in collaborazione con Bi-Rex Competence Center e Qualcomm Technologies, sono stati presentati alcuni casi d'uso delle soluzioni 5G. Il Competence Center Bi-Rex, con la sua Linea Pilota manifatturiera totalmente digitalizzata, rappresenta un'opportunità per le imprese, dalle Pmi alle grandi aziende, per testare le nuove tecnologie prima di investire.

"Siamo orgogliosi di aver organizzato insieme a Tim Enterprise una nuova occasione di confronto sulla tecnologia 5G" - ha dichiarato Stefano Cattorini, direttore generale di Bi-Rex. "Oggi abbiamo presentato le caratteristiche e i vantaggi derivanti dall'utilizzo di una rete privata 5G, formidabile driver di sviluppo per l'intero tessuto industriale nazionale, mostrando casi d'uso realizzati dal nostro team, all'interno della Linea Pilota, nelle sue diverse applicazioni industriali. Tutto ciò conferma come il nostro Competence Center sia in grado di mettere a disposizione delle imprese il know-how tecnologico indispensabile per stimolare i processi di innovazione e incrementare la competitività".

Tra le innovazioni presentate spicca la piattaforma software "Tim Multi Robot Orchestrator", che consente di gestire diverse tipologie di robot, sia terrestri che droni, integrando servizi cloud per l'analisi dei flussi video con l'Intelligenza Artificiale. Questa tecnologia migliora le prestazioni e la sicurezza nei settori della logistica e della produzione.

Un altro esempio significativo è la soluzione di Extended Reality di Tim Enterprise, che permette ai tecnici di accedere in tempo reale a informazioni in Realtà Aumentata direttamente dai loro smartphone, ricevendo istruzioni interattive e contestualizzate. L'uso di visori in Realtà Virtuale consente inoltre la simulazione di scenari operativi in ambienti immersivi, ottimizzando i processi formativi e migliorando la sicurezza degli operatori.

Infine, l'evento ha visto anche un importante aggiornamento sulla partnership tra Tim e Ducati, con l'introduzione della connettività 5G sul robot Ntb-01, sviluppato da Ducati Corse e Lenovo per l'analisi dei circuiti di gara. Il robot ora integra una soluzione di localizzazione Gps-Rtk, sviluppata da Tim Enterprise in collaborazione con Way, che garantisce una precisione di posizionamento centimetrica.

L’adozione massiva del 5G nel settore manifatturiero non solo porterà un impatto positivo sull’economia italiana, ma contribuirà anche alla

sostenibilità ambientale: tra il 2025 e il 2030, si stima una riduzione delle emissioni di oltre 33 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti e un risparmio di 450 milioni di euro sui costi di smaltimento dei rifiuti industriali.