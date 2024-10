Tutto quello che non sai sulla nave Starship di Elon Musk

Il quinto volo di prova di Spaceship, la nave spaziale di SpaceX che dovrebbe portare l’uomo sulla Luna, Marte e anche oltre, è stato un completo successo. Il booster Super Heavy è stato recuperato senza intoppi dalle braccia meccaniche, soprannominate “Mechzilla”, e l’ammaraggio della navicella è andato come previsto: il veicolo ha raggiunto il suo obiettivo nell’Oceano Indiano poco più di un’ora dopo il lancio. “ Oggi è stato fatto un grande passo avanti verso la vita multiplanetaria ”, ha commentato Elon Musk, citando l’astronauta Neil Armstrong. E, in effetti, ad oggi il veicolo progettato dalla società del tycoon sudafricano è l’unico che ha le capacità per permettere ai più di pensare che, in un futuro non troppo lontano, potremo guardare la Terra dall’oblò di una base sul nostro satellite o anche da più lontano.

Il sistema Starship

Starship è composto da due parti, la navetta e il razzo Super Heavy. Con un’altezza di 121 metri, un diametro di 9 e una capacità di carico pari a 100-150 tonnellate, è il veicolo spaziale più potente mai creato e, cosa ancora più importante, è completamente riutilizzabile. In più, la nave potrà anche contare su un sistema di rifornimento in orbita (tanker veichle), che dovrebbe permetterle di sostenere un volo fino a Marte con 100 tonnellate di carico.

La navicella spaziale

La Starship propriamente detta ha un’altezza di 50 metri ed è in grado di trasportare 1.200 tonnellate di propellente. Ha una capacità di spinta di 1.500 tf (tonnellata-forza) e, come spiegato sul sito ufficiale di SpaceX, è dotato di diverse configurazioni, “ offre una sezione di carico integrato ed è in grado di trasportare merci in orbita terrestre, sulla Luna, su Marte e oltre ”. La nave potrà essere anche utilizzata per spostarsi da un punto all’altro del nostro pianeta e permette di raggiungere qualunque parte del mondo in meno di un’ora. La sua capacità massima di equipaggio è pari a 100 persone.

Il Super Heavy booster

Il booster del sistema di lancio Starship è alimentato da 33 motori Raptor, che utilizzano metano e ossigeno liquidi sottoraffreddati. La sua potenza è pari a quella di 700 aerei di linea, per un totale di 7.590 tf.

Anch’esso è completamente riutilizzabile e rientra nell’orbita terrestre dopo il distacco dalla navicella, tornando al sito di lancio. Al suo arrivo, come dimostrato dal test effettuato in Texas, viene recuperato dalla struttura “Mechzilla”.