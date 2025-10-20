Un nuovo modello digitale celebra i quarant'anni di "Ritorno al futuro"

Era il 1985, quando Robert Zemeckis alla regia (autore del soggetto e della sceneggiatura) e Steven Spielberg, come produttore esecutivo, dettero vita al film Back to the Future, un'originale e rivoluzionaria avventura che incontrò uno straordinario successo (costato 19 milioni di dollari, ne ha incassati ben 385), cui seguì un'amatissima trilogia (Parte II nel 1989, Parte III nel 1990).

Tutto, infatti, è iniziato quando il giovane Marty McFly (Michael J. Fox) viene catapultato nel 1955 a bordo della Macchina del Tempo creata dall'eccentrico Doc Brown (Christopher Lloyd), rischiando di rimanere intrappolato nel passato: la storia si conclude, con il terzo atto, nel Far West, anno 1885. In occasione del quarantesimo anniversario della pellicola prodotta da Universal Pictures e Amblin Entertainment, Casio ha voluto festeggiare con un originale modello digitale, il CA-500WEBF, realizzato in collaborazione con Universal Products & Experiences (azienda impegnata nella valorizzazione delle proprietà intellettuali, dei personaggi e della storie della NBC Universal). Questo orologio riprende un classico della Casa giapponese: ricordiamo, infatti, che il modello base, CA-500, con la sua inconfondibile funzione calcolatrice, è un bestseller ininterrotto dagli anni '80. Il design del quadrante s'ispira ai fanali posteriori della Macchina del Tempo, mentre la targa OUTATIME della suddetta vettura è citata accanto al logo del brand, a sottolineare come, a 40 anni di distanza, sia il film che l'orologio siano sempre presenti nella memoria collettiva.

I colori dei pulsanti per il calcolo, poi, richiamano i circuiti temporali utilizzati per impostare la data e l'ora di destinazione della Macchina del Tempo.

Altro omaggio al lungometraggio lo troviamo sul fondello, su cui è serigrafato il disegno del flusso canalizzatore, dispositivo immaginario che permette alla Macchina del Tempo di funzionare, mentre sulla fibbia del bracciale è riportato il logo Back to the Future. Infine, il packaging speciale dell'orologio riproduce l'aspetto di una videocassetta vintage.