Nuzzo e Di Biase, due veri "Numeri Uni" anche in radio

La bella intervista di Stefano Mannucci sul Fatto a Corrado Nuzzo e Maria Di Biase mi ha fatto venir voglia di ascoltare Numeri Uni che la coppia conduce con Barty Colucci su Radio 2 (dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17). Loro due sono comici ma anche attori, fanno battute ma non sono le battute il loro punto di forza. L'xfactor di Nuzzo e Di Biase è la clamorosa sintonia nel dialogo, la spontaneità degli scambi che sembrano realmente uscire di getto, senza un copione a guidarli. Insomma creano ogni volta una parentesi nella quale perdersi tralasciando i pensieri che normalmente ci accompagnano. Prendete il riferimento alle app che rimandano ai look delle celebrità negli anni Novanta (puntata di venerdì 13). Avrebbe potuto essere una scintilla per il solito pippone demo-socio-politico cui siamo purtroppo abituati in tante radio e pure in tv. E invece è stato il presupposto non solo di un dialogo con gli ascoltatori ma anche di qualche spassosa riflessione sulla moda. In Numeri Uni c'è qualcosa che in radio manca sempre di più, ossia la leggerezza, la capacità di far sorridere senza inciampare nella volgarità oppure nelle nenie politicamente corrette che appiattiscono tutto. «Ogni volta che fai una battuta devi dire che è una battuta altrimenti la gente si offende». E il merito dell'atmosfera di Numeri Uni è soprattutto di questa coppia che in Barty Colucci trova il giusto perno per restare in equilibrio con i tempi radiofonici ma che immancabilmente mostra un raffinato «nonsoche» nazionalpopolare sempre più raro. Quindi unico.