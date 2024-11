Ocean Cay da "discarica" a paradiso della biodiversità

Ascolta ora 00:00 00:00

Da «discarica» a meraviglia naturale. Ocean Cay non è solo una destinazione esotica di vacanza: quest'isola, situata a circa 60 miglia nautiche da Miami, è un luogo in cui le persone e la natura prosperano in armonia. Il governo delle Bahamas ha concesso questo fazzoletto di terra in uso a MSC Crociere per 99 anni e la compagnia ha realizzato una vera e propria rinascita della biodiversità, trasformando Ocean Cay da sito industriale in disuso per l'estrazione della sabbia in una riserva marina: l'unico posto al mondo dove la barriera corallina ha ripreso a crescere.

MSC Crociere ha compiuto sforzi significativi per liberare l'isola e il fondo oceanico da tutti i detriti che si erano accumulati. Così 7.500 tonnellate di rottami metallici sono state rimosse. Durante i lavori, un team di biologi marini ed esperti subacquei ha prelevato 400 singole colonie di coralli dai detriti dell'oceano e li ha trasferiti in una posizione favorevole al di fuori dell'area di costruzione, per incoraggiare il corallo a crescere e ripopolarsi.

In questo modo è iniziata la rinascita di Ocean Cay e 64 miglia quadrate di riserva marina sono state bonificate e salvaguardate. Per creare un ambiente biodiverso e sostenibile sono stati piantati 75mila alberi ed è sorta un'oasi con 22 specie autoctone dei Caraibi. Attraverso MSC Foundation e con la collaborazione di partner locali è stato inoltre ottenuto un vivaio di coralli nelle acque intorno all'isola. Oggi, sulla striscia di sabbia non ci sono hotel o resort ma solo gli alloggi in legno per chi lavora nell'accoglienza dei croceristi.

La vita a Ocean Cay ha anche un impatto ambientale minimo: l'isola è infatti dotata di una fattoria solare in grado di produrre 600 kilowatt di energia elettrica con uno stoccaggio aggiuntivo di 150 kilowatt.

Grazie a quest'imponente operazione di riqualificazione e di bonifica da parte di MSC Crociere, la scorsa estate Ocean Cay è stata formalmente dichiarata Hope Spot Champion di Mission Blue, l'organizzazione no-profit fondata dall'oceanografa Sylvia Earle per promuovere la protezione degli ecosistemi marini.

Con questo prestigioso riconoscimento, che ha attestato il lavoro svolto dal Gruppo MSC e da MSC Foundation per la tutela della flora e della fauna marittima dell'area, Ocean Cay è entrata a far parte della rete globale di Mission Blu. Al suo interno sono inclusi 154 Hope Spot, luoghi riconosciuti come critici per la salute degli oceani e candidati ad ottenere lo status di aree marine protette.