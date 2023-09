Al via oggi il Capalbio Film Festival

Parte oggi e durerà sino a domenica 17 settembre la nuova edizione del Capalbio Film Festival con la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi. La manifestazione si concentra sui temi del racconto e della sceneggiatura, dal libro allo schermo, con un'attenzione fortissima alla sostenibilità ambientale. Il tutto, con un ricco programma di incontri, proiezioni con registi, sceneggiatori, autori e interpreti animerà per quattro giorni la cittadina della Maremma toscana. Si parte oggi alle 19 con Claudia Gerini, Francesca Inaudi e lo sceneggiatore Paolo Costella che presenteranno L'ordine del tempo di Liliana Cavani, Leone d'oro alla Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Un film tratto dal saggio di Carlo Rovelli già in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. A salutare il pubblico del festival sarà la madrina Margherita Buy con i direttori artistici Steve Della Casa e Daniele Orazi. A dialogare sul palco con le interpreti del film Steve Della Casa e Stefania Ulivi.

Alle 22 sarà presentato Come pecore in mezzo ai lupi di Lyda Patitucci, che incontrerà il pubblico in sala.

Venerdì 15 settembre, alle 16, la seconda giornata della rassegna apre con Margini di Niccolò Falsetti: il regista di questa commedia punk, ambientata in terra maremmana, sarà presente al festival con Silvia D'Amico e Francesco Turbanti tra gli interpreti del film. Alle 18 ci sarà la consegna del Premio alla Sceneggiatura Capalbio Film Festival 2023. Andrà alla sceneggiatrice Federica Pontremoli per il film Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti che sarà proiettato al termine della premiazione.

Alle 20 in programma Il più bel secolo della mia vita di Alessandro Bardani presentato dal regista e dagli sceneggiatori Maddalena Ravaglia e Leonardo Fasoli. Chiude la serata alle 22 la proiezione del film La bella estate di Laura Luchetti, pellicola a forte vocazione letteraria essendo liberamente ispirata all'omonimo romanzo breve di Cesare Pavese (1908 - 1950). In sala con la regista ci saranno gli interpreti Yile Yara Vianello e Andrea Bosca.

Tra i tanti appuntamenti di sabato segnaliamo che alle 16 sarà consegnato il Premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2023 al produttore Carlo Degli Esposti che per l'occasione introdurrà la proiezione speciale di Call My Agent. Alle 18 ci sarà invece la presentazione di Cattiva Coscienza di Davide Minnella, introdotto dal regista e dagli attori Francesco Scianna e Filippo Scicchitano.

Alle 20, in anteprima da Venezia, la proiezione del documentario Enzo Jannacci Vengo Anch'io di Giorgio Verdelli alla presenza del regista e del produttore Nicola Giuliano. A chiudere il festival domenica un focus sulla sostenibilità ambientale dal titolo «Cinema verde: illuminare la sostenibilità per sconfiggere l'eco-ansia» moderato da Carlo Alberto Pratesi, Presidente di Eiis European Institute of Innovation for Sustainability, con Anna Foglietta, Anne de Carbuccia, artista ambientale e fondatrice di One Planet One Future, realtà attiva nel promuovere la consapevolezza sui danni causati dall'uomo al pianeta. A parlare di ambiente anche la scrittrice e attivista Paola Boncompagni, Alessandro Esposito, fondatore e Ad di Off Grid, Martina Schiuma The Id Factory Influencer, Dino Vannini, Head of Documentaries and Factual Channel Sky, Mariastella Giorlandino, Ad Artemisia Lab, Andrea Salvia, Founder & Ad Gorilla Socks, Chiara Sciola, Presidente Fondazione Sciola a cui andrà il Premio Green Ciak Capalbio Film Festival 2023.