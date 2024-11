Oggi a Opera c'è "Librincorte" rassegna di editoria alternativa

Ascolta ora 00:00 00:00

In principio fu in primavera e a Correzzola, in provincia di Padova, grazie a un'idea del sindaco Mauro Fecchio. Quest'anno, invece, «Librincorte», la rassegna dell'editoria controcorrente, arriva a Milano, insieme ai primi freddi invernali. Questa volta, però, la location non è una corte, ma un centro polifunzionale, in via Gramsci 21 a Opera.

Oggi il programma inizia alle 11, con un panel intitolato «A che ora è la fine del lavoro?» al quale parteciperanno Ada Fichera, direttrice delle edizioni sindacali Ugl e Aldo Vitale, docente di Filosofia del diritto all'università europea di Roma che saranno moderati da Danilo Breschi, docente di storia del pensiero politico all'Unint di Roma. Nel primo pomeriggio, le case editrici controcorrente che partecipano all'evento, avranno la possibilità di presentare il meglio delle loro opere attraverso un viaggio fatto di voci, storie e visioni dei loro autori. Alle 15,30, il senatore della Lega Claudio Borghi e Francesco Borgonovo, saranno moderati dal giornalista di Libero Alberto Busacca, in un panel intitolato «Politica e battaglia culturale». Infine, alle 17.30, Massimo Fini, scrittore e saggista, dialogherà con Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia, su «Potere, propaganda e nuove ribellioni». Un tema particolarmente adatto alla sua vena ribelle. Perché il filo rosso di questo evento è andare contro corrente. Contro un mondo che ha posto il lavoro al centro di tutto e che ha rimosso ogni forma di conflitto, sfruttando tutte le leve del potere e della propaganda. Per togliere la parola (che altro è la cultura woke se non questo?) a chi la pensa diversamente.

Un mondo che, fino a pochi anni fa, sembrava potesse esistere solamente in qualche libro o in qualche film distopico. Ma che ora è diventato reale. E nel quale stiamo vivendo. L'obiettivo di Librincorte è riportare l'uomo al centro. In un'epoca che ha perso il proprio centro. E non sa più dove andare.