Oggi riapre il Terminal 2 dopo 3 anni di lockdown. E con controlli più veloci

Ventuno postazioni «self bag drop» al check in, macchinari che permettono ai viaggiatori di imbarcare i bagagli in autonomia. Un'area controlli completamente ristrutturata con 9 nuove linee automatizzate che diminuiscono i tempi di controllo e attesa dei passeggeri e una macchina Eds-Cb (Explosives Detection Systems for Cabin Baggage) che permette di effettuare i controlli senza separare apparati elettronici e liquidi dal bagaglio. E nuovi di zecca sono il duty free di 1.500 metri quadri e la ristorazione. Dopo la chiusura forzata nel 2020, causa pandemia e blocco dei voli, oggi riapre il Terminal 2 a Malpensa e il tempo non è passato invano visto che è stato usato per un importante restyling da quasi 40 milioni di euro (28 della società che gestisce lo scalo e 10 dei partner).

Si è lavorato anche su efficientamento e risparmio energetico: sono stati installati nuovi marciapiedi e scale mobili e ascensori e la nuova centrale di condizionamento consentirà di abbattere del 15% l'energia e dell'8% le emissioni di Co2. Il terminal 2 è la «casa di Easyjet» e solo nella giornata di riapertura transiteranno oltre 20mila passeggeri. Ieri l'inaugurazione ufficiale con banda e autorità. «Il messaggio più importante - sottolinea l'ad di Sea Armando Brunini - è che si torna alla normalità: riapriamo proprio nell'anno in cui torniamo a volumi circa del 2019. Nel mese di maggio, dopo 38 mesi negativi, il sistema Malpensa-Linate ci dovrebbe portare per la prima volta a un numero di passeggeri con segno più rispetto al pre-pandemia. Era il momento giusto per riaprire o avremmo avuto problemi di gestione. Per l'estate ci aspettiamo un traffico anche superiore al 2019». Il country manager di Easyjet Italia (che festeggia 25 anni dal primo volo a Milano) Lorenzo Logorio prevede di far transitare dal T2 quest'estate quasi 5 milioni di passeggeri. Malpensa è l'hub principale in Europa per la low cost, arriverà a basare 23 aerei.

Il sindaco Beppe Sala sottolinea il taglio dei tempi controlli di sicurezza, «era giusto lavorare per migliorare anche quella parte dell'esperienza di viaggio». Sul fronte Linate, finiranno «in questi giorni» le verifiche della Commissione di sicurezza del Ministero dei Trasporti sul tratto della M4 tra Dateo e San Babila, ricevuto l'ok «confermerò l'apertura per il pomeriggio del 30 giugno». Malpensa, dichiara il governatore Attilio Fontana, «è strategico per tutto il bacino padano e deve tornare a volare sempre più in alto con le proprie ali, senza che nessuno cerchi di tarpargliele». E da oggi torna a raggiungere il T2 anche il Malpensa Express. Estende il servizio, dalle ore 4.30 alle 2, con l'aggiunta di 2 corse la mattina e una notturna su bus. Un concorso «Scegli Malpensa Express. Vinci New York!» per fa i biglietti on line.