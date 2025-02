"Olimpiade, audizioni mensili con gli assessori"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il centrodestra del centro storico di Milano reclama più coinvolgimento nelle grandi partite e chiede un'audizione mensile degli assessori comunali allo Sport, alla Sicurezza e alla Mobilità. «Vogliamo un ingaggio sulle sfide del futuro, a partire dalle Olimpiadi» spiega il capogruppo di Fi al Municipio 1 Federico Benassati che, in vista delle prossime amministrative, auspica che prima dell'estate arrivi la scelta del candidato sindaco, possibilmente «un politico con un profilo moderato». Per i Giochi 2026, «vogliamo che il Comune metta a disposizione strutture idonee e ben tenute per fare attività fisica, magari usando soldi di tasca sua senza aspettare sempre il contributo degli sponsor». Da qui la richiesta di portare in Municipio 1 l'assessore Martina Riva. «A un anno dalle Olimpiadi vorremmo sapere come stanno andando le cose». Sulla sicurezza «siamo ben distanti dalle promesse fatte dall'assessore Marco Granelli» e anche al sindaco Giuseppe Sala «chiediamo più attenzione, ma soprattutto concretezza. E magari, ogni tanto, anche qualche parola di condanna - commenta l'azzurro -, penso per esempio ai gravi fatti di Capodanno». Sulla mobilità, invece, «ci battiamo per l'Area C gratuita per tutti i residenti del centro. Vogliono levare le auto dalla circolazione, ma non offrono un'alternativa - prosegue chiamando in causa l'assessora Arianna Censi - Il centrosinistra ha tagliato le corse dei mezzi pubblici e continua ad accorpare le linee di superficie, ma soprattutto ad alzare i prezzi dei biglietti». La speranza è di essere ascoltati sul Piano triennale delle opere: «Ogni anno il Pd ce lo propone come se fosse la lista dei desideri - spiega Benassati - L'anno scorso ci siamo astenuti cercando di essere costruttivi e di non far cadere tutto nel vuoto. Una volta consegnato al Consiglio comunale, gli impegni sono stati disattesi».

Sul fronte politico, invece, Benassati benedice il Tavolo Milano lanciato dal coordinatore regionale Alessandro Sorte per preparare la squadra degli azzurri: «Il centrodestra deve tornare competitivo e noi vogliamo che al centro ci sia Fi come perno dell'alleanza, come quando governavamo con Gabriele Albertini e Letizia Moratti».