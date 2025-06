Olimpiadi già nell'aria. In Triennale gli art poster di Milano Cortina 2026

Ascolta ora 00:00 00:00

La creatività dei giovani artisti racconta lo spirito dei Giochi Olimpici, unendo arte, sport e cultura contemporanea: le opere in mostra da oggi al 15 marzo del 2026 alla Triennale.

Gli Art Poster di Milano Cortina 2026 sono stati presentati dall'ente culturale di viale Alemagna. A realizzare i lavori, dieci artisti italiani under 40, invitati a offrire la propria interpretazione dei Giochi. È nata così una collezione di manifesti che riflette la vitalità della scena artistica contemporanea italiana e lo spirito delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi. I cinque Art Posters Olimpici sono stati ideati da Beatrice Alici, Martina Cassatella, Giorgia Garzilli, Maddalena Tesser e Flaminia Veronesi. Gli Art Posters Paralimpici nascono dalla creatività di Roberto de Pinto, Andrea Fontanari, Aronne Pleuteri, Clara Woods e Giulia Mangoni. "L'iniziativa Art Posters e la collaborazione con Triennale Milano confermano l'impegno della Fondazione nel promuovere progetti partecipati e inclusivi che mettano al centro artisti, enti e organizzazioni, per valorizzare le eccellenze culturali del Paese e lasciare un'eredità simbolica duratura nel cammino verso le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali - afferma Domenico De Maio, Education & Cultural Director della Fondazione Milano Cortina 2026 - Questo è, infatti, il cuore dell'Olimpiade Culturale, di cui il progetto Art Posters fa parte. L'ambizione è che questa esperienza possa rappresentare per i giovani artisti coinvolti un'opportunità di crescita e affermazione anche internazionale". E ancora.

Gli Art Posters rappresentano una delle espressioni più significative dell'eredità culturale dei Giochi fin dai primi del Novecento. Hanno accompagnato le edizioni olimpiche raccontandone l'anima attraverso lo sguardo contemporaneo degli artisti. Da Robert Rauschenberg ad Andy Warhol, da David Hockney a Eduardo Chillida, la storia degli Art Posters è anche la storia del dialogo tra arte e sport, tra libertà creativa e valori universali. Dice Carla Morogallo, direttrice generale di Triennale Milano: "Grazie alla collaborazione Fondazione Milano Cortina 2026, abbiamo avviato un percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici e Paralimpici invernali. Le diverse iniziative e progettualità indagano lo sport e i valori olimpici attraverso la molteplicità di pratiche, linguaggi e visioni che Triennale Milano racchiude in sé". Ancora un po' di storia: dal 1972, gli Art Poster hanno contribuito a formare l'eredità visiva e culturale dei Giochi olimpici e Paralimpici.

"Questa nuova generazione di giovani artisti italiani - conclude Angelita Teo, che è direttore del Museo Olimpico - continua questa orgogliosa tradizione.

In qualità di custodi del patrimonio culturale e artistico dei Giochi, diamo il benvenuto a queste nuove opere nella nostra collezione di Art Poster Olimpici" (informazioni sulla esposizione sul sito: www.triennale.org).