Ora il make-up diventa virtuale e i prodotti sono tutti tracciati

L'industria della cosmesi e della bellezza professionale è proiettata nel futuro. Anzi, lo sperimenta già adesso. L'edizione 2024 di Cosmoprof Worldwide Bologna, non a caso, è caratterizzata proprio da uno sguardo spalancato sull'innovazione, parola chiave per un settore che trae nuova linfa dalle più recenti opportunità tecnologiche. A cominciare da quelle sorprendenti e inedite offerte dall'Intelligenza artificiale.

Nell'evento in corso a Bologna, uno speciale focus sull'innovazione ha trovato spazio nella «Beauty Tech Area», al cui interno sono ospitate le aziende che promuovono nuovi servizi di AI e di realtà aumentata e virtuale, sia come soluzioni di vendita per i marchi, sia come applicazioni per nuove forme di interazione e utilizzo del prodotto da parte dei consumatori. Così, a Cosmoprof Bologna 2024 sono state presentate alcune tra le principali tendenze tecnologiche che influenzano già oggi il mercato beauty. Ad esempio, le esperienze di «Virtual Try-On», che consentono di provare makeup e cosmetici virtualmente, in realtà aumentata, ma anche l'utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale nel processo produttivo e nella tracciabilità dei prodotti cosmetici.

A queste innovazioni si aggiungono poi i nuovi canali di distribuzione come il «Live & social shopping» (una nuova modalità di commercio online che offre la possibilità di raggiungere specifici target) o le innovazioni di bio-tech per nuovi materiali impiegati dall'industria cosmetica. All'evento di Bologna hanno avuto visibilità anche le opportunità della nuova dimensione del Metaverso, che consentiranno ai brand di offrire ai clienti un altro livello di servizio e di fidelizzazione. A dimostrazione delle grandi potenzialità di questo mondo, il fatto che diversi marchi della cosmesi siano già immersi in esso. L'ulteriore notizia è che questa innovazione parla molto italiano, come ben testimoniato nell'area «Italian Start-Up», con la collaborazione di Ice, che ha portato all'interno di Cosmoprime le realtà emergenti della nostra industria 4.

