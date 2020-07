"C'erano due uomini famosi...". Epstein fa paura anche da morto

È stata arrestata il 2 luglio nella sua casa nel New Hampshire, la “ Crudelia De Mon” complice di Jeffrey Epstein. I capi d’accusa contro Ghislaine Maxwell sono diversi: cospirazione nel traffico di minorenni, adescamento e abuso di minore. Come rivelato dagli agenti dell’Fbi che l’hanno arrestata, nella dimora della Maxwell è stata ritrovata “una scorta” di video e fotografie hard di ragazze giovanissime nude.

Diverse vittime hanno rivelato in passato che nelle proprietà di Epstein erano presenti telecamere di sorveglianza in tutte le stanze, che riprendevano i suoi ospiti in ogni momento e durante ogni loro attività. La coppia criminale Epstein-Maxwell ricattava così gli uomini influenti che erano soliti frequentare i party da loro organizzati. Ed ora una nuova rilevazione potrebbe far finire nei guai più di un personaggio noto. Una fonte vicina a Jeffrey Epstein e alla sua “dama nera” ha rivelato al Daily Mail che la Maxwell sarebbe in possesso di video "hard" , nei quali compaiono due importanti politici americani. L’amico della coppia, che si fa chiamare William Steel, ha affermato: “Mi volevano convincere del loro potere e di chi tenevano in pugno. Ho visto video di celebrità, personaggi noti a livello mondiale fare sesso, persino orge con delle minorenni”.

L’anonimo insider ha rivelato la presenza di due “politici americani di alto profilo” nei filmini che la Maxwell e il magnate pedofilo gli fecero guardare. Ghislaine Maxwell è stata accusata da diverse vittime di Epstein, di essere “l’eminenza grigia” dietro il perverso milionario e di adescare giovani ragazze per soddisfarlo. Due delle vittime sessuali della coppia, Virginia Giuffre e Maria Farmer, hanno inoltre accusato la donna di aver partecipato agli abusi nei confronti delle minori irretite da Epstein. Ma la figlia del famoso editore Robert Maxwell ha negato tutte le accuse, sostenendo di non avere più contatti con Epstein dal 2005.