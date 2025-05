Orticola, ultimo giorno fra incanto dei fiori e cappellini alla Ascot

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è chi, alla capatina a Orticola, non rinuncia mai, anche se non ha giardini e terrazzi da addobbare. La vista dei fiori appaga di suo, regalando una sensazione unica, quella di non aver bisogno d'altro. Si è conclusa ieri, ai giardini Montanelli, la 28esima edizione intitolata «Bio, bio, bio: in giardino c'è vita!» per dire che insetti, uccelli, funghi, microrganismi e piante sono graditi ospiti, necessari per un giardinaggio sostenibile e rispettoso all'ambiente.

Fra alberi - mastodontici - di azalee in fiore, aceri giapponesi, agrumi, gelsomini e ninfee. Fra rose e peonie giganti, con ibridi nuovi e profumatissimi, vere calamite per bombi e api. Fra mughetti e trifogli fioriti, piante grasse dalle forme curiose, alcune aeree, altre acquatiche e carnivore e altre ancora dotate di proprietà medicamentose come il Cardiospermum halicacabum, autentico anti-infiammatorio. Fra tutto questo (ben 148 espositori), un serpentone di folla. Qualche signora con indosso il cappello tradizionale, come ogni anno e come al famoso Chelsea Flower Show londinese o alle corse di Ascot. A tese larghe, in paglia, addobbato di fiori e coroncine, in nuances pastello. Al laboratorio per bambini «Kikolle Lab» ciascuno poteva realizzare il proprio copricapo, oppure imparare a costruire una casetta per uccellini, oppure semplicemente strofinare i petali e sentirne il profumo. La mostra mercato Orticola, in verità, vanta molti più anni dei 28 dichiarati. Risale al 1865, l'atto di fondazione della società omonima «S.O.L. Società Orticola di Lombardia» creata da un gruppo di milanesi con l'intento di «scambiarsi notizie e cognizioni su fiori, piante e bellezze naturali».

Signori e dame erano impegnati nel promuovere l'orticoltura, la botanica e l'arte del paesaggio e partecipavano all'evento con gli immancabili capelli decorati. Si capisce che anche 160 anni fa i milanesi sognavano quello che non avevano, di circondarsi di tanto verde...