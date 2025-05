Otto arresti nel fine settimana per furti in strada, nei negozi e al bar

Ascolta ora 00:00 00:00

Furti in strada, alle fermate dei mezzi e nei negozi: otto persone sono state arrestate e un minore è stato denunciato dagli agenti della squadra mobile milanese tra venerdì e sabato. Venerdì verso le 12.30, gli agenti hanno notato alla fermata della metropolitana di Romolo un 23enne e una 37enne colombiani, già arrestati il sabato precedente, che salivano a bordo di diversi tram e bus osservando i passeggeri. Arrivati all'angolo tra viale Toscana e via Castelbarco, i due sono scesi dall'autobus e hanno individuato una donna che, mentre stava per salire, ha riposto il cellulare nella borsa. Si sono scambiati un cenno d'intesa e con un gesto fulmineo hanno estratto il telefono dalla borsa poco prima che il mezzo ripartisse con la vittima a bordo. Bloccati e arrestati e il telefono è stato riconsegnato alla donna. Verso le 19.30 i poliziotti hanno notato due donne e un uomo che si aggiravano lungo via Paolo Sarpi. Arrivati davanti a un negozio di abbigliamento i tre, sempre in contatto tra loro tramite auricolari, si sono divisi: le due donne sono entrate e l'uomo è rimasto fuori a fare da palo. Gli agenti da fuori hanno visto le due donne che hanno preso della merce per riporla in una borsa prima di uscire senza che il sistema anti-taccheggio rilevasse il materiale asportato. I tre, tutti peruviani, 33, 39 e 28 anni, sono stati immediatamente fermati: la 39enne aveva una borsa schermata con dell'alluminio e del nastro adesivo, con all'interno due maglie appena rubate per oltre 250 euro. Il 28enne aveva un sacchetto di carta con 4 maglie con tagliandino di vendita attaccato, dal valore di 160 euro e cinque profumi per 480 euro, un uncino metallico, un distaccatore per placche anti-taccheggio e una borsa schermata come quella della complice. Per questo l'uomo, oltre all'arresto per furto aggravato in concorso, è anche indagato per ricettazione. Nel pomeriggio di sabato, gli agenti hanno notato due donne una cittadina bulgara di 53 anni e la sua connazionale 21enne, che si aggiravano lungo via Torino per seguire scrupolosamente i clienti che entravano nei negozi. Entrate in un negozio di abbigliamento, le due hanno borseggiato un'anziana turca che era in compagnia delle nipoti, rubandole il portafogli con documenti, carte di credito e 665 euro in contanti. Le due donne sono state arrestate e il bottino riconsegnato. Ieri sera, infine, verso le 20, i poliziotti hanno notato due sudamericani che si aggiravano per i dehors dei locali in zona Sempione. In un locale di via Mussi, i due si sono seduti in maniera strategica vicino ad altri clienti: il 24enne cubano guardava la situazione di fronte e dava segnali al 16enne peruviano che, seduto alle spalle di un cliente, ha infilato la mano nella sua giacca, ha estratto il portafogli e lo ha passato al complice.

Il complice cubano ha prelevato 95 euro e ripassato il portafoglio al 16enne, che lo ha reinserito nella giacca della vittima. Il 24enne cubano è stato arrestato e il minorenne indagato, mentre il denaro è stato riconsegnato alla vittima, che non si era accorta di nulla.