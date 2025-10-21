5 capi indispensabili per il guardaroba autunnale secondo le fashioniste

L’autunno è la stagione della transizione e dei primi freddi.

Si colora di nuance suggestive in grado di infonderci il buonumore anche nelle giornate più uggiose. Il guardaroba di questa stagione si arricchisce di capi il cui abbinamento consente di vestirsi a strati in modo da non farsi trovare impreparate all’arrivo di freddo, umidità e pioggia.

Vi sono dei capi che non possono mai mancare perché risultano comodi, versatili e adatti per qualsiasi tipo di look e contesto, da quello formale a quello più casual, adatto per il tempo libero. Scopriamo quali sono i cinque capi più trendy che sono consigliati dalle fashioniste e che trasudano stile e originalità.

Jeans skinny

Abito in maglia

Un vero passepartout per ogni occasione. È un ibrido tra un maglione oversize e un vestito. Si porta indossato con dei collant pesanti, con legging o pantacollant. Il modello monocromatico è quello più gettonato. Da scegliere dalle nuance più di tendenza come il viola.

Blazer in pelle

Un capo che è stato una vera e propria icona negli anni Novanta e che oggi è rivisitato in chiave contemporanea. Si arricchisce di colori inediti come il verde petrolio, il rosso accesso e il beige. Amato dalle fashioniste per la sua versatilità. Può essere scelto sia nella versione dal taglio morbido o in quello aderente. Si abbina ai jeans o ai pantaloni ampi. Per un’occasione speciale si anche sotto ad abitini midi e eleganti.

Camicia a quadri

Questo capo grunge è tornato in auge per questo autunno- inverno con una

Cardigan

silhouette più aderente e con delle nuance più tenui da abbinare a minigonne, jeans, pantaloni ampi. È un capo confortevole che dona un tocco di originalità. Si può portare dentro i capi a cui si abbina o annodata in vita.

Pratico e cool allo stesso tempo. per molto tempo è stato sottovalutato. Si abbina con facilità ad ogni capo. Adatto infatti sia ad outfit basic che a quelli più sofisticati. Le fashioniste amano abbinarlo a camicie o top col collo alto. Tra le nuance di tendenza non possono mancare quelle neutre come il nero e il marrone. Per chi ama osare si alle stampe floreali e alle applicazioni preziose.