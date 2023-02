5 elettrodomestici che non possono mancare in cucina (sotto i 100€)

Quali sono gli elettrodomestici che non possono proprio mancare nella cucina di ogni famiglia o di ogni persona che vuole cimentarsi con le più disparate ricette? In generale, ci sono dei piccoli dispositivi che non dovrebbero mancare nella dotazione di tutti gli appassionati di fornelli. E grazie alle promozioni Amazon, è possibile acquistarli a prezzo speciale: ecco i cinque elettrodomestici più utili a meno di 100 euro.

Un tritatutto elettrico a prezzo speciale

Un frullatore che triti, sminuzzi e riduca in crema può servire per le più svariate preparazioni. Il tritatutto Sic è un mixer a 2 lame in acciaio inox, completo di contenitore in plastica facilmente lavabile, che funziona a due velocità per una capienza massima di 400 millilitri. Occupa poco spazio e ha una potenza massima di 200 watt. Amazon lo propone con un forte sconto, per un elettrodomestico indispensabile ed economico, da non farsi sfuggire.

Una friggitrice tradizionale a prezzo ridotto

Friggere con l’olio di semi è più facile con una friggitrice tradizionale. La friggitrice Aigostar supporta una capacità da 3 litri e possiede una ciotola rimovibile, per un semplice utilizzo. La potenza totale è di 2200 watt e possiede un sistema di controllo per la temperatura - tra 130 e 190°C - piedini antiscivolo, oltre che un sistema di sicurezza contro il surriscaldamento ed eventuali schizzi di olio bollente. Tanta versatilità a prezzo ridotto, con l'offerta di Amazon.

Frigittrice ad aria, la più richiesta in cucina

La frittura ad aria rappresenta la grande tendenza culinaria del momento. È più leggera dal punto di vista della digestione e, naturalmente, dell’apporto calorico di ogni piatto. E sebbene anche questi elettrodomestici necessitino di olio per completare la frittura, se ne usa pochissimo: solo un cucchiaino. L'Ariete Fryer Mini è una friggitrice ad aria compatta e allegra nel suo colore giallo sole: possiede un cestello antiaderente con capacità 2 litri e arriva a una temperatura di 200°C per una potenza totale di 1000 watt. Adatta a tutte le tasche, oggi la si trova in sconto su Amazon.

Una griglia multifunzione per toast, verdura e carne

Che si debbano preparare semplici toast o sandwich caldi, oppure grigliate ortaggi come melanzane, zucchine e peperoni o carne, una griglia multifunzione risolve davvero molti problemi in cucina. La griglia Aigostar Samson ha una potenza di 2000 watt, 2 piani di cottura e una temperatura che può essere regolata fino a 180°C. È facile anche da pulire, perché possiede un vassoio estraibile in cui si potrebbero accumulare le briciole.

Impastare senza fatica con la planetaria

Chi prepara tanti dolci o impasti salati, per pizze e focacce, ha sempre bisogno di una buona planetaria. La planetaria Bakaji, dotata di ciotola in acciaio inox con capienza 4 litri, presenta una potenza di 800 watt e la possibilità di avvalersi di 3 ganci per l’impasto a 6 velocità differenti, in base alla ricetta da realizzare. Ha un design davvero suggestivo ed è in colore rosa. Inoltre è dotata di un coperchio che aiuta a proteggersi da eventuali schizzi.

