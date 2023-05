Serie tv e film da vedere insieme: 5 consigli per over 60 (e non solo)

Che film vedere stasera? È una domanda che molto spesso ci si ritrova a compiere quando si vuole restare a casa, collegarsi con la propria piattaforma streaming preferita e scegliere qualcosa da guardare. Esistono film e serie per tutte le età: questi consigli riguardano gli over 60, o perché i protagonisti di queste storie hanno un’età anagrafica simile a quella dei potenziali spettatori o per via del loro gusto amarcord.

Notti magiche

È un film del 2018 di Paolo Virzì, ed è una sorta di giallo dedicato agli amanti del cinema italiano, ma che ripercorre nelle atmosfere quell’estate italiana dei Mondiali di calcio 1990, con le sue Notti magiche che danno appunto il titolo al film. Gli italiani fissi sulla tv a guardare le partite sono una sorta di presenza costante, mentre tre giovani cercano di sfondare nel mondo del cinema nel ruolo di sceneggiatori. Ma in tutto questo accade una morte stranissima, la cui soluzione è nel film. Dedicato a chi non riesce proprio a scordare quel rigore sbagliato o parato, le Ragazze Coccodè e naturalmente chi ancora si commuove ascoltando Gianna Nannini ed Edoardo Bennato cantare insieme.

Lo sceicco bianco

Un film da vedere almeno una volta nella vita, se si ama il garbo di una volta e il cinema italiano che sapeva emozionare e far sorridere, è Lo sceicco bianco, realizzato da Federico Fellini nel 1952. Lo sceicco bianco è il protagonista di una serie di fotoromanzi, del quale una neosposa di provincia silenziosa e ingenua è lettrice appassionata. Giunta a Roma con il marito, per andare in visita al papa, fugge catturata dal vortice del sogno della grande città, mentre il suo sposo rischia di cadere vittima della sua stessa commedia degli errori.

I Tenenbaum

Royal Tenenbaum, interpretato da Gene Hackman, è l’anziano capostipite di una famiglia - I Tenenbaum appunto - che l’ha allontanato. Sommerso dai debiti, cerca di riappacificarsi con l’ex moglie, che intanto ha trovato un nuovo amore, e con i tre figli, due dei quali non si sentono particolarmente vicini al padre, che li ha ignorati per tutta la vita. È una commedia divertente del 2001 diretta da Wes Anderson, con un cast spettacolare, in cui figurano inoltre Anjelica Houston, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Luke e Owen Wilson, Bill Murray e Danny Glover.

I Mercenari

La forza di volontà, il senso dell’amicizia e la sete di giustizia si estinguono con il passare degli anni? Assolutamente no: è questa la storia che racconta I Mercenari, film di e con Sylvester Stallone del 2010, in cui un gruppo internazionale di mercenari prova a risolvere una complessa vicenda d’illegalità e a ripristinare la giustezza della legge. I protagonisti, oltre a Stallone, sono alcuni degli attori d’azione senior più amati: da Dolph Lundgren a Mickey Rourke, fino a Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger. Nei sequel figurano tra gli altri Jean Claude Van Damme, Chuck Norris, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Mel Gibson e Harrison Ford. Per gli amanti dei b-movie c’è anche Mercenarie, spin off al femminile con protagonista la ex signora Stallone, Brigitte Nielsen.

Il metodo Kominsky

Non è un film, ma una serie Netflix non troppo lunga: 3 stagioni per un totale di 22 episodi. Il metodo Kominsky è la storia di un attore settantenne che ha aperto una scuola di recitazione. Tra vicende d’amore, di famiglia e di affari, si snoda una narrazione umana che gli amanti delle vecchie commedie apprezzeranno, dato che il protagonista è Michael Douglas e la sua ex moglie è Kathleen Turner - i due erano gli sposi in via di divorzio ne La guerra dei Roses. Questa serie è una commedia delicatissima sul valore dell’esperienza contro l’ageismo.