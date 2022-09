Le 5 offerte imperdibili per la pulizia del pavimento

La tecnologia può rendere più facile una pratica spesso laboriosa come quella delle pulizie domestiche, alleggerendo il carico grazie all'utilizzo di elettrodomestici funzionali e pratici. Del resto una dimora pulita è sinonimo di benessere fisico e mentale, specialmente se la pratica investe un luogo fortemente di passaggio come il pavimento. Detergere piastrelle, superfici in legno o marmo, ma anche tessili e supporti è una necessità importante se l'obiettivo è quello di annientare batteri e acari.

Ecco una serie di piccoli elettrodomestici dal design interessante, e dalle capacità incredibili e funzionali. Un supporto importante per trasformare il momento della pulizia dei pavimenti in un'operazione facile, rapida ed efficace, che possa dimezzare la tempistica ma con risultati eccellenti. Come sempre Amazon consente di scegliere l'articolo più adatto, maneggevole e performante tra le tante e interessanti proposte. Una lista ampia e accattivante in grado di catturare l'interesse di tutti, scopriamo insieme gli articoli più uitli.

Robot Deebot OZMO T8 Pure

Design pulito ed essenziale ma interessante per il robot lavapavimenti della Ecovacs, in grado di muoversi agilmente evitando ostacoli e ingombri presenti lungo il percorso. Merito della tecnologia TrueDetect 3D che gli permette di effettuare un riconoscimento dell'ambiente circostante. A guidarlo è la presenza di un laser D-ToF, grazie alla tecnologia TrueMapping, che scansiona il percorso fino a dieci metri di distanza così da rilevare l'area da pulire ma anche la tipologia di supporto. Questo gli permette di agire dove serve, con l'aiuto di una programmazione specifica, aumentando la potenza di aspirazione in presenza di tappeti o moquette. Oppure evitando le aree ricoperte da tessuto, se è presente la programmazione utile per lavare i pavimenti. Scopri l'offerta su Amazon.

Aspiratore portatile 9000Pa

9000Pa è un articolo dalla massima potenza di aspirazione, tutto merito del motore digitale ad alta velocità da 90W che permette un'aspirazione di grande precisione. Senza fili, dal design moderno, l'articolo è in grado di pulire qualsiasi residuo presente, dai liquidi al fango sul tappetino, oltre alla più classica polvere e ai peli di animali domestici. Utilizzabile in automobile, cucina, ufficio e in casa, può lavorare ininterrottamente per 35 minuti di seguito e si ricarica in sole quattro massimo cinque ore. Sono presenti un sistema di filtri HEPA, una luce a LED che illumina efficacemente i luoghi bui, un tubo di prolunga, un ugello piatto, una spazzola per pavimenti, una spazzola di pulizia e un comodo contenitore dove riporre il tutto. Scopri l'offerta su Amazon.

Aspirapolvere senza fili della Prettycare

Aspirapolvere maneggevole e senza fili della Prettycare, dalla struttura verticale, in grado di aspirare con una potenza pari a 20 Kpa con ciclone per 180 W. Il tubo telescopico dell'aspirapolvere può catturare detriti grandi e fini, evitando al contempo che i residui si incastrino o blocchino. Con un'autonomia di 30 minuti, senza fili e senza sacchetto, l'articolo presenta una scatola cattura polvere con una capienza 1,2 litri e si può utilizzare facilmente in ogni ambiente domestico. Un'aspirazione precisa grazie alla presenza della spugna filtrante in grado di trattare anche la polvere minuscola, i rifiuti e i fumi di scarico, così che lo scarico dell'aspirapolvere venga pulito silenziosamente. La testina ruota fino a 180 gradi lavorando efficacemente e in silenzio. Scopri l'offerta su Amazon.

IAB aspirapolvere senza fili

Una potenza pari a 27KPA per l'aspirapolvere senza filo IAB, con motore brushless da 250 W utile per raggiungere un'aspirazione ultra silenziosa fino a 27000 Pa in modalità Max, perfetto per la pulizia antiacaro e per recuperare anche i peli degli animali. Dotato di tre velocità, 27KPA/20KPA/13KPA, è caratterizzato dalla presenza di una spazzola con ruote che offre un movimento preciso e fluido. È dotato di due accessori spazzola, utili per trasformarlo in un comodo aspirabriciole. Facile da montare e da utilizzare si avvale di una tecnologia ciclonica e di un'autonomia di 40 minuti, perfetta per pulire tutta l'abitazione. Scopri l'offerta su Amazon.

Aigostar aspirapolvere per automobile

Un articolo funzionale, portatile e senza fili, l'aspirapolvere Aigostar cattura la polvere con precisione e alla massima potenza. Gli accessori in dotazione e gli ingressi di aspirazione, 2 in 1, consentono una pulizia di precisione anche all'interno dell'automobile. Inoltre la ricarica USB di tipo C rende l'aspirapolvere facilmente accessibile a qualsiasi porta ricarica. Comodo da trasportare l'aspirapolvere Aigostar vanta una super potenza di aspirazione con filtro HEPA, producendo meno di 70 dB di rumore. Le parti del filtro si possono rimuovere e lavare. Scopri l'offerta su Amazon.