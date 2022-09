Girello con seduta, tutte le offerte per gli over

Dispositivo medico molto utile, il girello con seduta è un deambulatore molto richiesto perché consente un movimento più fluido e immediato. Garantisce al contempo maggiore libertà e indipendenza, oltre che stabilità e sicurezza, ma anche la possibilità di effettuare una pausa rigenerante grazie al comodo sedile. Oppure permette di appoggiare oggetti e accessori nel cestino in dotazione, elementi necessari per l'uscita all'aria aperta o tra le mura domestiche. Amazon, come sempre, assicura un’ampia scelta tra le innumerevoli proposte di articoli e oggetti dal design interessante, oltre che pratici e funzionali. Scopriamo insieme le offerte da non perdere per migliorare la salute dei senior.

Deambulatore in alluminio ultraleggero

Venduto dalla ‎HEALTH Medical Fab ecco il deambulatore in duralluminio anodizzato, con quattro ruote di cui due anteriori girevoli. Pieghevole, facilmente maneggiabile, regolabile in altezza, si può utilizzare agevolmente anche all'esterno e sui terreni ghiaiosi. Sono presenti un sedile e un appoggio per la schiena comodamente imbottiti, in grado di offrire puro relax per le pause effettuate durante il tragitto. Munito di comodo cestino portaoggetti presenta un dispositivo frenante a leva, con sistema di stazionamento. Scopri l'offerta su Amazon.

Rollator pieghevole in acciaio verniciato

‎Il comodo deambulatore Rollator si appoggia stabilmente su quattro ruote, due anteriori piroettanti e due posteriori fisse con sistema frenante. Venduto da INTERMED si ripiega facilmente, ha impugnature regolabili in altezza e risulta particolarmente stabile. Il movimento è fluido e comodo, grazie alla presenza del porta bastone, del vassoio porta oggetti e del cestino metallico. Il piano seduta è imbottito, perfetto per rendere confortevoli le soste anche se brevi, agevolate dalla presenza del freno di stazionamento. Scopri l'offerta su Amazon.

Deambulatore per anziani dal design innovativo

Leggero, facile da manovrare, trasportare e piegare, grazie alla presenza di un asse centrale, è il deambulatore per anziani della Mobiclinic in alluminio con struttura solida e resistente. Si regola in altezza, risulta particolarmente agile da gestire grazie all'impugnatura anatomica e al sedile imbottito, con un cestino funzionale dove riporre oggetti e accessori. Il design è moderno e innovativo, il deambulatore rende il movimento più sicuro anche all'aperto. Scopri l'offerta su Amazon.

Deambulatore Alhambra

Moderno e leggero, il deambulatore Alhambra di Mobiclinic è alluminio ma dal peso minimo. Si può regolare in altezza, piegare agilmente e si avvale di un'impugnatura ergonomica che rende più facile la gestione riducendo la fatica durante l'utilizzo. Seduta e schienale imbottiti donano confort e relax per le pause di riposo, mentre il blocco ai freni permette stabilità durante le soste. Scopri l'offerta su Amazon.

Deambulatore per anziani in alluminio rosso

Venduto dalla ‎AnteaMED ecco il deambulatore per anziani con 4 ruote, due piroettanti e due fisse con freno. In alluminio anodizzato si piega facilmente e si può regolare in altezza, con un comodo cestello in metallo dove riporre anche la spesa. Facile da gestire permette un movimento comodo anche in esterno, grazie alla presenza di una leva per il freno dal design ergonomico. Completano l'articolo il comodo sedile e lo schienale imbottito. Scopri l'offerta su Amazon.