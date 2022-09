Ricomincia la scuola. Gli oggetti indispensabili per i nipoti

L’apertura delle scuole è alle porte e, come ogni anno, è arrivato il momento di pensare agli acquisti. Dalla cancelleria ai libri, dalle cartelle ai diari, la lista del materiale da preparare è lunga e variegata, una ragione in più per non aspettare l’ultimo minuto e organizzarsi per tempo sfruttando anche le migliori offerte online.

Per i nonni, inoltre, contribuire ad allestire il corredo scolastico rappresenta l’occasione perfetta per regalare qualcosa di utile ai nipoti, affiancandoli nella scelta di tutti i prodotti indispensabili per affrontare il nuovo anno con impegno ed energia.

Quali sono gli oggetti e gli accessori scolastici che non possono mancare? Ecco alcune proposte per accontentare i nipoti e approfittare della comoda consegna a domicilio, risparmiando tempo e denaro.

Zaino Eastpak Padded Pak’R

Lo zaino iconico Eastpak Padded Pak'R mette d’accordo nonni e nipoti, che possono contare su una cartella resistente e confortevole. Realizzato in nylon resistente, lo zaino è dotato di un ampio scomparto principale e una tasca frontale con zip. Gli spallacci regolabili e il retro della borsa, inoltre, sono foderati con un'imbottitura protettiva.

Set cancelleria BIC

Le penne e gli evidenziatori sono senza dubbio gli oggetti di cancelleria più richiesti, indispensabili sia in aula sia a casa. BIC propone un set cancelleria composto da 14 penne BIC Cristal Original da 1.0 mm, di cui 10 nere e un pacco di penne rosse, verdi, nere e blu. Contiene anche 5 evidenziatori BIC di colori assortiti, con punta modulare da 3.4 mm per evidenziare e da 1,6 mm per sottolineare.

Diario scuola Smemoranda

Smemoranda è un diario pensato per gli studenti di tutte le età, dalla scuola media fino alla maturità. Valido da settembre 2022 a dicembre 2023, Smemo è molto più di un diario dove scrivere i compiti e segnare verifiche e appuntamenti, rivelandosi uno strumento utile per custodire ricordi e segreti. Si compone di 544 pagine stampate a quattro colori e contiene le interviste e i racconti dei personaggi più amati (come cantanti, scrittori, star del web e dello spettacolo) oltre alle playlist musicali, i fumetti e le citazioni d’autore.

Astuccio portapenne Eastpak Oval Single

Eastpak Oval Single è l’astuccio portapenne dotato di scomparto singolo per tenere diversi oggetti di cancelleria sempre a portata di mano. Realizzato in misto nylon e poliestere, è leggero e resistente e presenta una cerniera robusta che tiene al sicuro tutto il contenuto. Sono anche presenti alcuni occhielli aggiuntivi per le penne.

Quaderni a spirale Amazon Basics

I quaderni non sono mai troppi, soprattutto se sono resistenti e facili da trasportare. Il set Amazon Basics contiene 5 quaderni con rilegatura a spirale, blocchi perfetti per prendere appunti dettagliati sia a scuola sia all’università o in qualsiasi altro luogo. Realizzato in formato A4, ogni quaderno a spirale contiene 160 fogli dotati di 4 fori per l’inserimento all’interno di raccoglitori ad anelli o a leva. La micro-foratura, inoltre, rende molto facile lo strappo.