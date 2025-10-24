Acconciature capelli per l'autunno, 5 tendenze imperdibili

Nell’autunno 2025 lo chignon si riconferma un grande protagonista tra le tendenze per i capelli.

Dopo il successo nella stagione primaverile torna tra i look dello street style. Si arricchisce di dettagli e declinazioni molto originali e varianti ispirate ai red carpet.

Viene reinterpretato in chiave contemporanea per accompagnare il mood tipico di questa stagione. Via libera ad acconciature che trasudano un tocco minimal ma al tempo stesso raffinato e che possono essere eseguite con grande facilità e con l’aiuto di pochi prodotti e accessori che conferiscono un tocco di personalità.

Dalle code alle trecce raffinate vi è un grande ventaglio di possibilità per sfoggiare un’acconciatura adatta ad ogni look, da quello formale a quello più casual, ideale per il tempo libero. Queste acconciature di tendenza consentono di portare i capelli ordinati e disciplinati Scopriamo quali sono le cinque acconciature più di tendenza che saranno capaci di ispirarvi nei prossimi mesi.

Chignon da ballerina

Di grande ispirazione, è un’acconciatura che irradia raffinatezza e grazia. Molto amato dalle beauty addicts e facile da realizzare. Basta applicare sulle lunghezze un velo di lacca. Così facendo si facilita la pettinabilità. I capelli poi vanno ordinati verso la sommità del capo. Per un tocco di originalità si può aggiungere uno scrunchie colorato di seta.

Space buns

Acconciatura amata dalle celebreties che la sfoggiano nelle occasioni speciali ma anche nel tempo libero. Si realizza dividendo i capelli da una riga centrale. Le due parti vengono poi rispettivamente raccolte in due chignon simmetrici alla base della nuca. L’effetto finale è un look ordinato e sbarazzino al tempo stesso. Consigliato alle donne che amano osare e non vogliono assolutamente passare inosservate.

Capelli tirati indietro con coda bassa

È un vero e proprio mix di eleganza e modernità. È un raccolto asimmetrico che grazie alla coda bassa dona un tocco pulito. Ideale per capelli lisci. Il capello alla radice va tirato all’indietro e reso lucido grazie ad un gel effetto wet hair. È un’acconciatura che dona struttura al viso. La riga laterale conferisce un tocco contemporaneo che lascia il segno.

Chignon basso con riga laterale

La riga di lato crea una simmetria inedita. È un’acconciatura elegante e che è perfetta per le occasioni formali e le serate particolari. Un evergreen che riscuote sempre tanto successo. I capelli risultano ordinati e ben disciplinati.

Trecce alla francese

Un’acconciatura versatile, utile sia per capelli lisci che ricci. Le trecce partono dall’alto della testa. Raccolgono i capelli sino alla nuca.

È un look che può essere sfoggiato sia in ufficio che per una cena romantica. Si realizza con facilità in pochi gesti con l’aiuto di due elastici e un prodotto adatto per lo styling che serve a fissarle efficacemente ai lati.