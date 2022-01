Acne a 60 anni: perché succede e rimedi naturali

Contrariamente a quanto si possa pensare, l’acne non è un disturbo legato solo all’età adolescenziale. Anche chi non ha avuto a che fare con brufoli e punti neri durante la gioventù, infatti, può comunque essere colpito da episodi di acne tardiva anche a 60 anni.

Le cause responsabili della comparsa di acne negli adulti sono spesso legate agli squilibri ormonali, ma non solo. Possono entrare in gioco l’alimentazione, l’uso di cosmetici particolari o semplicemente un livello di stress che ha superato i limiti di guardia. In generale, la comparsa di inestetismi riguarda il viso ma può coinvolgere anche altre parti del corpo, come il collo, le spalle e la schiena in generale, zone che si caratterizzano per una notevole concentrazione di ghiandole sebacee.





Cause dell’acne tardiva

Cosa provoca l’acne? Quando i pori presenti sulla pelle si presentano ostruiti, a causa di un eccessiva produzione di sebo, può verificarsi una prolificazione di batteri e una conseguente infiammazione visibile con la comparsa di brufoli superficiali o sottopelle, punti neri e lesioni contenenti pus.

Spesso la causa è legata ai cambiamenti ormonali, come nelle donne che stanno attraversando la menopausa, così alcune intolleranze alimentari e una serie di abitudini scorrette che in qualche modo impediscono alla pelle di respirare.

L’inquinamento, ad esempio, è spesso responsabile di ostruire i pori così come l’uso di creme e lozioni eccessivamente grasse. Anche alcuni cosmetici poco traspiranti e ricchi di sostanze oleose possono favorire la comparsa di acne.

Un'altra possibile causa, infine, è data dalla poca cura della propria pelle, soprattutto per quanto concerne il viso: spesso, infatti, ci si dimentica di rimuovere il trucco con cura ogni sera prima di andare a dormire, un’abitudine fondamentale per garantire la salute e la bellezza della pelle anche a 60 anni.

Rimedi naturali per curare l’acne tardiva

Quando l’acne rappresenta un disturbo particolarmente fastidioso è sempre preferibile parlarne con il proprio medico oppure rivolgersi al dermatologo di fiducia, in modo da indagare sulle cause e programmare una eventuale terapia. In ogni caso, è sempre possibile sperimentare alcuni rimedi naturali che alleviano i segni dell’acne e contribuiscono a ritrovare una pelle liscia e levigata.

Aloe vera in gel

Dalla pianta dell’Aloe vera si ricava un prezioso gel molto utile per lenire le infiammazioni della pelle e contrastare la comparsa di brufoli e punti neri. Questa sostanza vanta un elevato potere purificante naturale e aiuta ad alleviare rossori e fastidi.

Bardana

La bardana si caratterizza per la capacità di eliminare i batteri e purificare la pelle. È possibile sia bere decotti e tisana a base di questa pianta, sia utilizzare queste bevande per preparare rimedi naturali da applicare direttamente sulla pelle. Un esempio è dato dal decotto preparato con la radice della bardana, che può essere usato per pulire i pori in profondità.

Argilla

La classica maschera a base di argilla è un vero toccasana per le pelli acneiche, a qualsiasi età. Si prepara facilmente con l’argilla verde e l’acqua, unendo eventualmente anche poco miele e alcune gocce di limone per potenziare l’effetto antibatterico e astringente. La maschera si applica sulla pelle e si lascia in posa alcuni minuti, risciacquando con cura con acqua tiepida.

Bicarbonato

Il bicarbonato di sodio è un ottimo prodotto naturale purificante, da usare a cadenza settimanale miscelato con acqua per eliminare il sebo in eccesso. Anche in questo caso, aggiungere alcune gocce di limone rappresenta una strategia utile per potenziare l’effetto astringente di questo rimedio fatto in casa.