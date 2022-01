Lifting naturale: gli esercizi da fare a 60 anni

Prendersi cura con regolarità della pelle del viso rappresenta una strategia efficace per contrastare il processo di invecchiamento e ottenere un effetto lifting realmente visibile, rallentando la formazione delle rughe e rendendo meno evidenti gli effetti della perdita di elasticità.

Oltre alle creme anti-age e agli interventi estetici che è possibile programmare con gli esperti del settore, è sempre possibile sperimentare alcuni rimedi naturali che consentono di migliorare l’aspetto della pelle e tonificare il viso: in altre parole, sembrare più giovani. Tra le soluzioni alla portata di tutti è possibile annoverare la ginnastica facciale, un insieme di esercizi da svolgere in completa autonomia per combattere il rilassamento cutaneo con successo anche a 60 anni.





Ginnastica facciale: cos’è e quali sono i benefici

Esattamente come dedicarsi all’attività fisica in modo costante si rivela utile per mantenersi in salute e contrastare il decadimento fisico, ritagliarsi un po’ di tempo ogni giorno per svolgere alcuni esercizi di ginnastica facciale rappresenta un trattamento anti-age naturale che non richiede alcuna spesa.

Si tratta di effettuare movimenti specifici ed esercitare la mimica facciale in modo da sollecitare e contrarre alcuni muscoli del viso, una procedura che se portata avanti con costanza è in grado di generare numerosi benefici per la bellezza della pelle.

Oltre a stimolare la microcircolazione, infatti, la ginnastica facciale aiuta a potenziare la produzione di collagene, una proteina presente nel tessuto connettivo che influisce notevolmente sull’elasticità della pelle. È importante, tuttavia, impostare e seguire una routine quotidiana che comprenda una serie di esercizi almeno tre volte alla settimana, al fine di notare i primi cambiamenti già dopo alcune settimane.





Esercizi per tonificare il collo

Il collo mostra gli effetti del passare del tempo in modo inequivocabile, perdendo tono ed elasticità. Per migliorarne l’aspetto è possibile svolgere alcuni semplici movimenti:

portare la testa indietro ed effettuando il movimento della deglutizione per circa dieci volte di seguito, prima di ritornare in posizione eretta;

poggiare i pugni chiusi sotto il mento, tenendo i gomiti appoggiati su un piano e cercando di aprire la bocca in modo da creare resistenza;

spingere il mento in avanti fino a portare l’arcata dentale inferiore davanti a quella superiore, tenendo la posizione per circa quindici secondi.

Lifting naturale per le palpebre cadenti

Anche le palpebre mostrano i segni del tempo in modo evidente, a causa del loro aspetto cadente e poco tonico. Può essere di aiuto effettuare alcuni movimenti con le sopracciglia, sollevandole e tenendo la posizione per circa venti secondi.

A rivelarsi utile è anche l’uso di un massaggiatore manuale specifico per il viso, uno strumento da passare delicatamente nella zona compresa tra gli occhi e la punta delle orecchie in modo da distendere la pelle e stimolare la microcircolazione.

Esercizi per tonificare il contorno labbra

Come ridurre le antiestetiche rughe che compaiono intorno alla bocca? Ecco alcuni esempi di esercizi efficaci per ottenere un effetto lifting ottimale: