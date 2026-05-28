Acufene e calo dell’udito, i segnali da non trascurare: quando e come intervenire

La capacità uditiva subisce modifiche costanti e importanti durante tutto l’arco della vita, a partire dall’infanzia dove è al massimo della sua prestazione. Per poi calare gradualmente durante la crescita fino all’età adulta, e in particolare durante la silver age, dove la riduzione della prestazione appare più evidente. La capacità di captare suoni, parole e rumori nell’ambiente circostante diminuisce, una condizione che risulta più evidente dopo i 65 anni.

Questo è un fenomeno molto diffuso, e che può trasformarsi in un problema cronico molto frequente. Nonostante venga considerato quale condizione naturale e fisiologica, il calo dell’udito può impattare sulla routine quotidiana e sull’interazione sociale. Per porvi rimedio è fondamentale intercettare per tempo i primi segnali, così da chiedere supporto ai professionisti di settore.

Udito, perché è così importante

L’udito è parte integrante dei sensi che consentono all’uomo di interagire con il mondo circostante, insieme alla vista, al tatto, all’olfatto e al gusto. Captare suoni, rumori esterni per poi riportarli al cervello attraverso un meccanismo delicato quanto sofisticato.

L’apparato uditivo è costituito da una sezione periferica, ovvero le orecchie, e da una centrale, ovvero il cervello e il sistema nervoso.

La sezione periferica è così composta:

orecchio esterno , con il padiglione auricolare e il condotto uditivo responsabili di captare i suoni esterni e le onde sonore;

, con il padiglione auricolare e il condotto uditivo responsabili di captare i suoni esterni e le onde sonore; orecchio medio , composto dalla membrana timpanica, o tipano, dove vengono diretti i suoni. Qui sono presenti tre ossicini noti come martello, incudine e staffa, che amplificano il suono ricevuto;

, composto dalla membrana timpanica, o tipano, dove vengono diretti i suoni. Qui sono presenti tre ossicini noti come martello, incudine e staffa, che amplificano il suono ricevuto; orecchio interno, le vibrazioni raggiungono così la coclea, una struttura simile a una chiocciola dove è presente del liquido. Questo con il suono si muove e attiva delle mini cellule ciliate che trasformano la vibrazione in segnali nervosi. Nella parte posteriore dell’orecchio interno sono presenti anche il vestibolo e i dotti semicircolari, che cooperano per preservare l’equilibrio fisico.

Il sistema nervoso centrale è invece composto dal:

vestibolococleare , o nervo acustico, che porta gli impulsi generati nell’orecchio interno direttamente verso il cervello;

, o nervo acustico, che porta gli impulsi generati nell’orecchio interno direttamente verso il cervello; corteccia cerebrale, dove vengono decodificati gli impulsi ricevuti così da percepirli come suono.

Quali sono tutti i campanelli d’allarme

Questo affascinante quanto delicato meccanismo subisce un vero e proprio cambiamento, costante anche se lento, che porta inesorabilmente verso una condizione di calo dell’udito. Verso i 40-60 anni si captano con maggiore difficoltà le frequenze più alte del suono, mentre dopo i 65 anni risulta maggiormente più complesso comprendere le parole e i dialoghi tra i presenti. Questa condizione è nota come presbiacusia, possono subentrare rumori di fondo, ronzii, fischi che riducono la capacità di sentire. Il tutto aggravato da una naturale degenerazione delle cellule ciliate e del nervo uditivo. Non sentire bene può interferire con la naturale socializzazione, può ridurre la possibilità di conversare e anche di ascoltare programmi televisivi, film e anche la musica. Questo può portare a un abbattimento personale, con conseguente isolamento e spesso anche depressione. Per prevenire questa condizione è indispensabile intercettare per tempo i campanelli d’allarme, di seguito quelli più comuni.

Difficoltà a comprendere le conversazioni

Le parole e conversazioni risultano confuse, distanti, in particolare se sono presenti rumori ambientali e di fondo. Il tutto appare di difficile comprensione.

Volume radio e televisione alto

Diventa più complesso seguire programmi TV o radiofonici, per questo si tende ad aumentare il volume.

Suoni ambientali non percepiti

I suoni del quotidiano tendono a sfuggire, ad esempio non viene percepito il suono del telefono o quello del campanello o anche della sveglia.

Richiesta di ripetere frasi o parole

La conversazione tende a sfuggire e, per questo, si chiede di ripetere frasi o parole, in particolare se l’interlocutore ha un tono di voce basso.

Risposte incoerenti

La disattenzione emerge in modo preponderante, la mancata comprensione di alcune parole o frasi porta a formulare risposte o interventi incoerenti.

Acufeni ed equilibrio incerto

L’abbassamento dell’udito può favorire la presenza di acufeni con ronzii, suoni di fondo e fruscii. L’udito influisce sulla postura e per questo può aumentare l’instabilità fisica.

Come si può agire

In presenza di un calo importante di udito è fondamentale rivolgersi a un professionista di settore, per alcune visite di controllo. Si può interpellare un medico otorinolaringoiatra per verificare lo stato di salute dell’orecchio oppure un audioprotesista per eseguire un esame audiometrico.

A partire da un esame impedenzometrico per valutare la reazione dell’orecchio al suono, seguito da uno audiometrico tonale e

da effettuare all’interno di una cabina insonorizzata indossando una cuffia. In base alla condizione il medico potrà suggerire la soluzione più adatta, ad esempio anche tramite l’impiego di apparecchi acustici.