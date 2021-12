L'alga spirulina è considerata un superfood oltre che un rimedio naturale molto efficace. Deve molta della sua popolarità alle varie proprietà benefiche e alla teoria secondo la quale si tratterebbe di una soluzione "miracolosa" per chi desidera dimagrire.

Si tratta di un organismo unicellulare dalle dimensioni più che ridotte, inferiori al millimetro di lunghezza, che vive nelle acque salmastre delle zone tropicali e subtropicali. Viene definita un'alga azzurra, sebbene il suo colore sia verde intenso. Deve la sua colorazione alla forte presenza di clorofilla, che supera in quantità quella di policianina (che fornisce tonalità azzurrine).





Valori nutrizionali

Parliamo dei valori nutrizionali, cominciando dall'apporto calorico. Circa 290 calorie per ogni 100 di parte edibile, mentre le proteine contenute nell'alga spirulina ammontano a 57 grammi. I carboidrati sono presenti per 24 grammi, mentre ulteriori 8 sono rappresentati da grassi. Si tratta perlopiù di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, tra cui spiccano gli Omega 6. Quasi assenti gli Omega 3.

La spirulina contiene anche carotenoidi e provitamine A, oltre a diverse vitamine del gruppo B. Contrariamente a quanto suggerito in passato non è presente la vitamina B12, se non nella veste di pseudovitamina B12 (in forma non attiva e non utile a compensare eventuali carenze). Interessanti sono invece la presenza di ferro e quella di fibre.

Alga spirulina: proprietà e perché fa bene a 60 anni

Diverse le proprietà benefiche associate all'alga spirulina, interessanti anche per gli. Molto apprezzata è l', che aiuta a rallentare l'invecchiamento cellulare e la comparsa delle rughe. In primo piano tra i benefici di questo rimedio naturale anche un'azione antitumorale.

Chi si mantiene attivo anche dopo i 60 anni ne apprezza anche l'essere considerata un alimento energizzante. Positiva anche l'azione a supporto del sistema immunitario, che garantisce una maggiore difesa dalle aggressione esterne (ad esempio virali e batteriche).

La presenza di ferro aiuta inoltre a sentirsi più in forma e a contrastare eventuali condizioni di anemia. Senza contare poi le fibre alimentari, che favoriscono una motilità intestinale regolare e aiutano a risolvere eventuali problemi di stipsi.

Quando si parla del perché l'alga spirulina fa bene a 60 anni è impossibile non sottolineare altre proprietà come la gestione della glicemia e il contenimento dei livelli di trigliceridi e colesterolo cattivo LDL. Dal punto di vista alimentare è decisamente interessante l'apporto di proteine, che aiuta a raggiungere le percentuali giornaliere raccomandate.

Differente infine il discorso riguardante la possibilità che la spirulina aiuti davvero a dimagrire. In questo caso diciamo che è opportuno un chiarimento in merito. Attualmente non risultano evidenze scientifiche a supporto di tale teoria.

La presenza di fibre può favorire il senso di sazietà e ridurre il rischio di consumare cibi poco salutari, quindi portare indirettamente a un miglioramento della forma. Malgrado ciò non può essere dichiarata a tutti gli effetti un aiuto per la perdita di peso.

Controindicazioni

Il consumo di alga spirulina è soggetto ad alcune. In particolare se ne sconsiglia l'utilizzo a coloro che seguono trattamenti medici a base di farmaci anticoagulanti o per la gestione del sistema immunitario. Da evitare anche in presenza di, una patologia che impedisce di metabolizzare correttamente la spirulina. Il rischio è di possibili danni al cervello, a causa dell'accumulo di fenilalanina (presente nell'alga).